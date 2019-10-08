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Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı, Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi, Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü mezunudur. Şebnem Bozoklu ve Ezgi Mola'nın sınıf arkadaşı olan Arıkan, bir çok reklam projesinde rol alan almıştır.



