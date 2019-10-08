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10 liralık dürüm reklamında oynadı, servet kazandı! 8 Ekim 2019, Salı cumhuriyet.com.tr

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Instagram sayesinde oynadığı dizilerden daha çok dikkat çekip büyük bir hayran kitlesine sahip olan Enis Arıkan, reklam filminden kazandığı parayla dudak uçuklattı.
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Instagram'daki popülerliği sayesinde markaların aranan yüzü olan Enis Arıkan, Alice Müzikali'ndeki Tavşan rolü ile sahnelerin tozunu attırıyor ayrıca Gülse Birsel'in kaleme aldığı Jet Sosyete dizisinde Tony karakterine hayat veriyor.