10 liralık dürüm reklamında oynadı, servet kazandı!
10 liralık dürüm reklamında oynadı, servet kazandı!
8 Ekim 2019, Salı
cumhuriyet.com.tr
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Instagram sayesinde oynadığı dizilerden daha çok dikkat çekip büyük bir hayran kitlesine sahip olan Enis Arıkan, reklam filminden kazandığı parayla dudak uçuklattı.
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Instagram'daki popülerliği sayesinde markaların aranan yüzü olan Enis Arıkan, Alice Müzikali'ndeki Tavşan rolü ile sahnelerin tozunu attırıyor ayrıca Gülse Birsel'in kaleme aldığı Jet Sosyete dizisinde Tony karakterine hayat veriyor.
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Bir pizza markasının reklamında annesi Selma Hanım ve kedisi Miu ile birlikte rol alan Enis Arıkan, 10 TL'lik dürüm pizza reklamından tam 900 bin TL kazandı.
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Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı, Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi, Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü mezunudur. Şebnem Bozoklu ve Ezgi Mola'nın sınıf arkadaşı olan Arıkan, bir çok reklam projesinde rol alan almıştır.
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