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Tibet mastifi cinsi köpeğin özelliklerinden bahseden çiftlik sahibi Evsin Şentürk, "Tibet mastifi, dünyada köpeklerin atası olarak kabul edildiği için, dünyadaki tek saf ırk olduğundan dolayı tek saf ırkı Türkiye'de bakıyoruz ve üretiyoruz. Saf olmasından dolayı bu ırkı tercih ettim. Tibet mastifinin özelliği, çok iyi bir aile köpeğidir. İyi bir çocuk bakıcısıdır. Güzel bir sürü köpeğidir. Alan koruması ve badigartlık yapar. Dünyada gördüğünüz tüm köpeklerin özelliklerini üzerinde taşıyan tek ırktır. Her türlü görevi ve arkadaşlığı yapan bir köpektir. Çok iyi bir aile köpeğidir" dedi.