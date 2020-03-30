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Çin’de koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin cesetleri yakılıyor ve külleri bu fotoğrafta gördüğünüz gibi bu sandıklara dolduruluyor. Çin'deki Caixin dergisi muhabirlerinin hesaplanmasına göre ölü sayısı söylenenden çok daha yüksek. Sadece bu fotoğraftaki küçük sandık sayısı 3 bin 500 olduğu iddia edildi. Bloomberg'in de bu dergiye dayandırdığı haberlerde kamyon şöförünün ifadelerine yer veriliyor.
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