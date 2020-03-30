Son fotoğraflar Çin'de koronavirüsten ölen sayısının çok daha yüksek olduğu iddialarını güçlendiriyor. İşte iddia edilen ölü sayısı...
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Son fotoğraflar Çin'de koronavirüsten ölen sayısının çok daha yüksek olduğu iddialarını güçlendiriyor. İşte iddia edilen ölü sayısı...
Çin koronavirüsten ölen sayısını saklıyor mu? Son fotoğraflar Çin'deki sayısının resmi rakamlardan çok ama çok daha yüksek olduğu iddialarını güçlendiriyor. Çin resmi rakamlara göre 3 bin 270 kişinin öldü. Ancak yeni iddialara göre, ülkede koronavirüsten ölen sayısı 42 bini aşkın.
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Çin koronavirüsten ölen sayısını saklıyor mu? Son fotoğraflar Çin'deki sayısının resmi rakamlardan çok ama çok daha yüksek olduğu iddialarını güçlendiriyor. Çin resmi rakamlara göre 3 bin 270 kişinin öldü. Ancak yeni iddialara göre, ülkede koronavirüsten ölen sayısı 42 bini aşkın.
Çin’de koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin cesetleri yakılıyor ve külleri bu fotoğrafta gördüğünüz gibi bu sandıklara dolduruluyor. Çin'deki Caixin dergisi muhabirlerinin hesaplanmasına göre ölü sayısı söylenenden çok daha yüksek. Sadece bu fotoğraftaki küçük sandık sayısı 3 bin 500 olduğu iddia edildi. Bloomberg'in de bu dergiye dayandırdığı haberlerde kamyon şöförünün ifadelerine yer veriliyor.
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Çin’de koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin cesetleri yakılıyor ve külleri bu fotoğrafta gördüğünüz gibi bu sandıklara dolduruluyor. Çin'deki Caixin dergisi muhabirlerinin hesaplanmasına göre ölü sayısı söylenenden çok daha yüksek. Sadece bu fotoğraftaki küçük sandık sayısı 3 bin 500 olduğu iddia edildi. Bloomberg'in de bu dergiye dayandırdığı haberlerde kamyon şöförünün ifadelerine yer veriliyor.
Çin’de koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin cesetleri yakılıyor ve külleri küçük sandıklara dolduruluyor. Cenazeler ailelere teslim edilmeye başladı. Aileler cenazelerini almak için uzun kuyruklar oluşturuyor.
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Çin’de koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin cesetleri yakılıyor ve külleri küçük sandıklara dolduruluyor. Cenazeler ailelere teslim edilmeye başladı. Aileler cenazelerini almak için uzun kuyruklar oluşturuyor.
Çin medya kuruluşu Caixin'e göre, bir cenaze evinin dışında, kamyonlar ile geçen Çarşamba ve Perşembe günü yaklaşık 2 bin 500 sandık sevk edildi.
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Çin medya kuruluşu Caixin'e göre, bir cenaze evinin dışında, kamyonlar ile geçen Çarşamba ve Perşembe günü yaklaşık 2 bin 500 sandık sevk edildi.
Bloomberg'te yer alan habere göre Wuhan'daki sekiz cenaze evinin altısında telefonlarına cevap verdi ancak kaç tane sandık olduğuyla ilgili ellerinde veri olmadığını ve açıklama yetkileri olmadıklarını söylediler.
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Bloomberg'te yer alan habere göre Wuhan'daki sekiz cenaze evinin altısında telefonlarına cevap verdi ancak kaç tane sandık olduğuyla ilgili ellerinde veri olmadığını ve açıklama yetkileri olmadıklarını söylediler.
Şehrin sivil işler ajansından gelen verilere göre, 2019'un dördüncü çeyreğinde Wuhan'da 56 bin 7 kremasyon işlemi (cenaze yakma) gerçekleştirdi.
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Şehrin sivil işler ajansından gelen verilere göre, 2019'un dördüncü çeyreğinde Wuhan'da 56 bin 7 kremasyon işlemi (cenaze yakma) gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz hafta Çin'de son 2 ayda 2 milyon cep telefonu kullanıcısının abonelikten düşmesiyle ilgili iddialar ortaya çıkmıştı. Çin resmi rakamlara göre koronavirüsten 3 bin 270 kişi öldü.
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Geçtiğimiz hafta Çin'de son 2 ayda 2 milyon cep telefonu kullanıcısının abonelikten düşmesiyle ilgili iddialar ortaya çıkmıştı. Çin resmi rakamlara göre koronavirüsten 3 bin 270 kişi öldü.

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