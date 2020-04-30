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80 kişilik ekip, ilçenin en büyük mahallesi Büyük Kayaş'ı baştan aşağıya dezenfekte etti. Ekipler, aynı anda Covid-19 Savar, sıcak sisleme makineleri ve pick-up korona-savarlar ile mahalleyi dezenfekte etti. Cadde ve kaldırımlar ise sabunlu su ile yıkandı.