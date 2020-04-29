6

“Buradaki yerin sahibinden müsaade aldık. Arkadaşlardan tahta aldık. Onlarla bir oda yapabildik. En azından başına yağmur gelmiyor. Tek kişilik bir çekyatı var. Tuvaleti yok, suyu yok. Ben kendi evime götürmek istedim ama o kadar mütevazı bir amcamız ki gelmiyor. Ben de günlük gelip ilgileniyorum. Burada banyo ortamı yok. Hamama götürmeye, tıraşını yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hava sıcaklığından dolayı haşere, fare oluşmaya başlamış. 80 yaşındaki amcamız bizim bakımımıza ihtiyacı varken 60 yaşındaki oğluna bakmakla hükümlü. 'Atsam atamam 'diyor. Bir evleri olsa tek bir odaları olsa tuvaleti, banyosu olsa kendilerine yetecek. Tek kişilik çekyatta nöbetleşe kalıyorlar."