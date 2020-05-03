Yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı olan doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında en sessiz günlerini yaşıyor.
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Yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı olan doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında en sessiz günlerini yaşıyor.
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