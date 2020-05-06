<p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.5pt;line-height:107%;font-family: &quot;Segoe UI&quot;,sans-serif;color:#2B2B2B;background:white"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.5pt;line-height:107%;font-family: &quot;Segoe UI&quot;,sans-serif;color:#2B2B2B;background:white">Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle faaliyetlerine ara veren alışveriş merkezleri, kademeli normalleşme planı kapsamında 11 Mayıs'ta yeniden kapılarını açmaya hazırlanıyor. &nbsp;Açılış hazırlıklarından kareler </span><o:p></o:p></p><br></p>
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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle faaliyetlerine ara veren alışveriş merkezleri, kademeli normalleşme planı kapsamında 11 Mayıs'ta yeniden kapılarını açmaya hazırlanıyor.  Açılış hazırlıklarından kareler


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