<p>'Survivor 2020'de ünlüler takımında yarışan Ersin Korkut'un çok sevdiği köpeği Mes aylar önce vefat etmişti. Ancak kötü haberi ne yapım ekibi ne de Acun Ilıcalı, Korkut'a söyleyememişti.<br></p>
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'Survivor 2020'de ünlüler takımında yarışan Ersin Korkut'un çok sevdiği köpeği Mes aylar önce vefat etmişti. Ancak kötü haberi ne yapım ekibi ne de Acun Ilıcalı, Korkut'a söyleyememişti.

<p>Son olarak birkaç hafta önce Ersin'in ailesinin isteği üzerine bunu açıklayacağını söyleyen Ilıcalı, Yılmaz Erdoğan devreye girince kararını değiştirmiş ve Ersin'e bir şey söylememişti.</p>
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Son olarak birkaç hafta önce Ersin'in ailesinin isteği üzerine bunu açıklayacağını söyleyen Ilıcalı, Yılmaz Erdoğan devreye girince kararını değiştirmiş ve Ersin'e bir şey söylememişti.

<p>Ancak Survivor 12 Mayıs akşamı yapılan ada konseyinde şaşırtıcı bir veda yaşandı. Ilıcalı, dizinde bir sakatlığı olan Ersin'in yarışmaya devam edemeyeceğini duyurdu. Böylece Ersin adaya veda etti.</p>
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Ancak Survivor 12 Mayıs akşamı yapılan ada konseyinde şaşırtıcı bir veda yaşandı. Ilıcalı, dizinde bir sakatlığı olan Ersin'in yarışmaya devam edemeyeceğini duyurdu. Böylece Ersin adaya veda etti.

<p>Ancak Ersin'in elendikten sonra Mes'ten bahsetmesi herkesi daha da üzdü. Acun Ilıcalı da Ersin'e adadan ayrıldıktan sonra ona bir şey söyleyeceğini dile getirdi.</p>
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Ancak Ersin'in elendikten sonra Mes'ten bahsetmesi herkesi daha da üzdü. Acun Ilıcalı da Ersin'e adadan ayrıldıktan sonra ona bir şey söyleyeceğini dile getirdi.

<p>'KÖTÜ HABERİ YILMAZ VERDİ'</p><p>Dün de Instagram hesabından yaptığı canlı yayında Ersin'in Mes'in öldüğünü öğrendiğini söyleyen Ilıcalı, kötü haberi Yılmaz Erdoğan'ın verdiği söyledi. İşte o açıklamalar:</p>
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'KÖTÜ HABERİ YILMAZ VERDİ'

Dün de Instagram hesabından yaptığı canlı yayında Ersin'in Mes'in öldüğünü öğrendiğini söyleyen Ilıcalı, kötü haberi Yılmaz Erdoğan'ın verdiği söyledi. İşte o açıklamalar:

<p>"Ersin konusu. Hepimizi çok üzdü biliyorsunuz. Hiç de böyle bir şey yaşamamıştım şimdiye kadar. Karşımdaki kişinin bir haberi olmaması ve benim de söyleyememem."</p>
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"Ersin konusu. Hepimizi çok üzdü biliyorsunuz. Hiç de böyle bir şey yaşamamıştım şimdiye kadar. Karşımdaki kişinin bir haberi olmaması ve benim de söyleyememem."

<p>"Onun da bu konuda çok coşkulu konuşması, gerçekten çok zor bir yayındı. Hayatta hepimizin başına zor şeyler geliyor. Ersin'e de bu haberi sevgili Yılmaz Erdoğan verdi. Kendisi de sağ olsun kabul etti."<br data-mce-bogus="1"></p>
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"Onun da bu konuda çok coşkulu konuşması, gerçekten çok zor bir yayındı. Hayatta hepimizin başına zor şeyler geliyor. Ersin'e de bu haberi sevgili Yılmaz Erdoğan verdi. Kendisi de sağ olsun kabul etti."

<p>'BAZI ŞEYLERİ KABUL ETMEMİZ GEREKİYOR'</p><p>"Onların arasındaki bağ çok kuvvetli çünkü. Sevgili Yılmaz ona konuyu anlattı. Hayat böyle, bazı şeyleri kabul etmemiz gerekiyor. Ersin için çok farklı ve güzel bir Survivor oldu.</p><p>"Survivor'da karakterinizi kolay kolay gizleyemezsiniz. Gerçekten kalbiniz iyiyse bunu Tüm Türkiye'ye geçirirsiniz. Ben de teselliye gittim gece geç saatlerde. Ersin çok üzgün. Hayatta bazı şeyleri kabul edeceğiz. Sevdiklerimiz kaybediyoruz. Hepimizin başına geliyor bunlar. Üzgünüz."<br data-mce-bogus="1"></p><p>'BİR KEZ DAHA SURVİVOR'A KATILACAK MI?'</p><p>Öte yandan Ersin'in bir kez daha Survivor'a katılması sorularına da yanıt veren Ilıcalı, "Ersin tekrar gelsin konusu, gündemimize gelecek bir konu. Siz seviyorsunuz, biz seviyorsunuz neden olmasın?" dedi.</p>
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'BAZI ŞEYLERİ KABUL ETMEMİZ GEREKİYOR'

"Onların arasındaki bağ çok kuvvetli çünkü. Sevgili Yılmaz ona konuyu anlattı. Hayat böyle, bazı şeyleri kabul etmemiz gerekiyor. Ersin için çok farklı ve güzel bir Survivor oldu.

"Survivor'da karakterinizi kolay kolay gizleyemezsiniz. Gerçekten kalbiniz iyiyse bunu Tüm Türkiye'ye geçirirsiniz. Ben de teselliye gittim gece geç saatlerde. Ersin çok üzgün. Hayatta bazı şeyleri kabul edeceğiz. Sevdiklerimiz kaybediyoruz. Hepimizin başına geliyor bunlar. Üzgünüz."

'BİR KEZ DAHA SURVİVOR'A KATILACAK MI?'

Öte yandan Ersin'in bir kez daha Survivor'a katılması sorularına da yanıt veren Ilıcalı, "Ersin tekrar gelsin konusu, gündemimize gelecek bir konu. Siz seviyorsunuz, biz seviyorsunuz neden olmasın?" dedi.

<p>Ersin Korkut, elendikten sonra sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı. Ünlü oyuncu, 'Böyle bir sevgi görmek insanın acı gününde ne kadar değerli anlatamam. Siz ne güzel insanlarsınız..." mesajını paylaştı.<br data-mce-bogus="1"></p>
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Ersin Korkut, elendikten sonra sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı. Ünlü oyuncu, 'Böyle bir sevgi görmek insanın acı gününde ne kadar değerli anlatamam. Siz ne güzel insanlarsınız..." mesajını paylaştı.

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