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'BAZI ŞEYLERİ KABUL ETMEMİZ GEREKİYOR'

"Onların arasındaki bağ çok kuvvetli çünkü. Sevgili Yılmaz ona konuyu anlattı. Hayat böyle, bazı şeyleri kabul etmemiz gerekiyor. Ersin için çok farklı ve güzel bir Survivor oldu.

"Survivor'da karakterinizi kolay kolay gizleyemezsiniz. Gerçekten kalbiniz iyiyse bunu Tüm Türkiye'ye geçirirsiniz. Ben de teselliye gittim gece geç saatlerde. Ersin çok üzgün. Hayatta bazı şeyleri kabul edeceğiz. Sevdiklerimiz kaybediyoruz. Hepimizin başına geliyor bunlar. Üzgünüz."



'BİR KEZ DAHA SURVİVOR'A KATILACAK MI?'

Öte yandan Ersin'in bir kez daha Survivor'a katılması sorularına da yanıt veren Ilıcalı, "Ersin tekrar gelsin konusu, gündemimize gelecek bir konu. Siz seviyorsunuz, biz seviyorsunuz neden olmasın?" dedi.