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İNSANA DOKUNAN BELEDİYELER

Pandemi sürecinde sadece Antalya’da son bir ayda 153 bin kişinin işsiz kaldığına işaret eden Özkiraz;

“Türkiye’de ilçeler bazında en yüksek Muratpaşa çıktı. Arkadaşlarım var, Muratpaşa Belediyesi’ne sordum nedir? Bir masa uygulamaları var. İnsanlar telefon ediyor ‘Yardıma ihtiyacım var’ diyor, akşama yardım gidiyor, bu kadar basit bir sistem.

İhtiyacı olan insan veya yardıma ihtiyacı olan insanlar arıyor, ‘Bizim yardıma ihtiyacım var’ diyor, En yüksek beğeni olan yerler yardımı en kolay vatandaşa ulaştıran belediyeler. Dokunan belediyelerin hem kendi oy oranlarını hem partilerinin oy oranlarını arttırdıklarını hem de vatandaştan takdir gördüklerini görebiliyoruz” dedi.