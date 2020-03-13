Son dönemin en çok konuşulan konularından birisi olan koronavirüs ile ilgili pek çok öneri mevcut. Onlardan bir tanesi de akıllı telefonlar ile ilgili.
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Son dönemin en çok konuşulan konularından birisi olan koronavirüs ile ilgili pek çok öneri mevcut. Onlardan bir tanesi de akıllı telefonlar ile ilgili.
Uzmanlar telefonların virüs riskine karşı düzenli olarak dezenfekte edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.
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Uzmanlar telefonların virüs riskine karşı düzenli olarak dezenfekte edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.
Virüsten korunmak için doktorlar ve bilim insanları pek çok öneride bulunuyor. Hergün düzenli olarak kullandığımız akıllı telefonlar virüsün yayılmasında önemli bir role sahip olabilir. Zira Business Insider'da yer alan habere göre, akıllı telefonlar umumi tuvaletlerden 18 kat fazla bakteriye ev sahipliği yapıyor.
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Virüsten korunmak için doktorlar ve bilim insanları pek çok öneride bulunuyor. Hergün düzenli olarak kullandığımız akıllı telefonlar virüsün yayılmasında önemli bir role sahip olabilir. Zira Business Insider'da yer alan habere göre, akıllı telefonlar umumi tuvaletlerden 18 kat fazla bakteriye ev sahipliği yapıyor.
Düzenli olarak temizlenmeyen akıllı telefon ekranları potansiyel tehdite ev sahipliği yapıyor. Aynı habere göre akıllı telefonların cam ekranları virüslere ev sahipliği yapacak ideal bir ortam sunuyor.
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Düzenli olarak temizlenmeyen akıllı telefon ekranları potansiyel tehdite ev sahipliği yapıyor. Aynı habere göre akıllı telefonların cam ekranları virüslere ev sahipliği yapacak ideal bir ortam sunuyor.
Uzmanlar enfeksiyon riskini minimuma indirmek için gün içinde pek çok defa kullandığımız akıllı telefonların düzenli olarak dezenfekte edilmesi gerektiğini belirtiyor. İngiliz uzmanlar kullanıcılara günde en az iki defa telefonlarını dezenfekte etmeleri gerektiği uyarısında bulunuyor.
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Uzmanlar enfeksiyon riskini minimuma indirmek için gün içinde pek çok defa kullandığımız akıllı telefonların düzenli olarak dezenfekte edilmesi gerektiğini belirtiyor. İngiliz uzmanlar kullanıcılara günde en az iki defa telefonlarını dezenfekte etmeleri gerektiği uyarısında bulunuyor.

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