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Virüsten korunmak için doktorlar ve bilim insanları pek çok öneride bulunuyor. Hergün düzenli olarak kullandığımız akıllı telefonlar virüsün yayılmasında önemli bir role sahip olabilir. Zira Business Insider'da yer alan habere göre, akıllı telefonlar umumi tuvaletlerden 18 kat fazla bakteriye ev sahipliği yapıyor.
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