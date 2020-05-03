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İşte Ali Sunal'ın açıklamalarından satır başları; Karantina günlerini eşi ve kızı Narin ile geçirdiğini söyleyen Ali Sunal, Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt'ın "Bu süreçte babanın filmlerini izliyor musun?" sorusuna, “Kaybettiğimizden beri izleyemiyorum, kızımla inşallah” diye yanıt verdi.

Kemal Sunal'ın ölümüyle ilgili de konuşan Sunal, "Hayatımda keşke demeyi hiç sevmem hatta kimsenin bu şekilde yaşamasını da istemem ama bazen 'keşke o uçağa binmeseydik' diyorum. Ama bununla yaşamam mümkün değil. O zaman kızıma karşı bu kadar güler yüzlü olamam böyle bir lüksüm yok" dedi.