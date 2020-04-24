Edirne'de tarlalarda çiçek açan kanola bitkisi görsel şölen sunuyor.
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Edirne'de tarlalarda çiçek açan kanola bitkisi görsel şölen sunuyor.
Ayçiçeğinden önce tarlaları sarıya boyayan kanola rengiyle göz kamaştırıyor ve kahverengi toprağı bir halı gibi örten sarısıyla güneşi çağrıştırıyor.
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Ayçiçeğinden önce tarlaları sarıya boyayan kanola rengiyle göz kamaştırıyor ve kahverengi toprağı bir halı gibi örten sarısıyla güneşi çağrıştırıyor.
Önceki yıllarda fotoğraf tutkunlarının sıklıkla çekim yaptığı yerlerden olan kanola tarlaları da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tenhalaştı.
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Önceki yıllarda fotoğraf tutkunlarının sıklıkla çekim yaptığı yerlerden olan kanola tarlaları da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tenhalaştı.
Geçmişte özellikle hafta sonları kalabalık olan tarlalarda bu sene fotoğraf çekenlerin sayısı oldukça azaldı.
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Geçmişte özellikle hafta sonları kalabalık olan tarlalarda bu sene fotoğraf çekenlerin sayısı oldukça azaldı.
Fotoğraf çekmek için tarlaya gelenlerden bazılarının Covid-19 salgını nedeniyle maske kullandıkları dikkati çekti.
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Fotoğraf çekmek için tarlaya gelenlerden bazılarının Covid-19 salgını nedeniyle maske kullandıkları dikkati çekti.
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