Kale'nin Ortatepe Mahallesi'nde yalnız yaşayan emekli Ali
Humbul, bel ve boyun fıtığı rahatsızlıkları nedeniyle 7 yıl önce İzmir Dokuz
Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Hastalığı nedeniyle
yürümekte zorlanan ve baston kullanarak hayatını sürdüren Humbul, 2018 yılı
Kasım ayında ameliyat olmaya karar verdi. Ameliyat öncesi 4 bin liraya ihtiyaç
duyan Humbul, internet sitelerinden birinde 'Emekliye kolay kredi' başlıklı
ilanı gördü. İnternet sitesi üzerinden 10 bin lira kredi için form doldurdu.
Denizli'ye dönen Humbul, 2019 yılı Mart ayında, 2 bin lira
olan emekli maaşının hesabında olmadığını gördü. Bankayla görüşen Humbul'a
adına kredi çekildiği, taksitlerin ödenmediği, imzaladığı taahhütname nedeniyle
maaşına haciz konulduğu söylendi. Dolandırıldığını anlayan Humbul, Ali Burhan
Ç. ve Neslihan Ç. hakkında suç duyurusunda bulundu.
13 aydır emekli maaşını alamayan ve kimsesi olmayan Humbul,
kirasını ödeyemediği evden de çıkmak zorunda kaldı. Kaymakamlığın kendisine
tahsis ettiği 2 odalı konteynerde yaşamını sürdüren Humbul'un ihtiyaçlarını ise
yardımseverler karşılıyor. Bugüne kadar toplam 26 bin lira parayı haczedildiği
için alamayan Humbul, yer yatağında yatıp, konteynerde kurduğu sobayla ısınmaya
çalışıyor.
Çok zor şartlar altında yaşamını sürdürdüğünü belirten
Humbul, yetkililere yardım çağrısı yaptı. Ekmek parasına muhtaç olduğunu dile
getiren Humbul, "Ankara'ya 10 bin lira kredi çekmek için gittiğimde Ali
Burhan Ç. ve Neslihan Ç. aylık 1000 lira geri ödemeyle, 16 ay taksitli kredi
için taahhütname imzalattı. Ancak, daha sonra şartlarımın uymadığını
söylediler. Tek kuruş almadan döndüm. Daha sonra emekli maaşımı icra yoluyla
kestiler. 13 aydır maaşımı alamıyorum. Halen daha borç çıkıyor. Yardıma muhtaç
bir haldeyim. Ameliyat olup, sağlığıma kavuşmak için kredi çekmek isterken
başıma gelmeyen kalmadı" diye konuştu.
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