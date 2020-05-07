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Çok zor şartlar altında yaşamını sürdürdüğünü belirten Humbul, yetkililere yardım çağrısı yaptı. Ekmek parasına muhtaç olduğunu dile getiren Humbul, "Ankara'ya 10 bin lira kredi çekmek için gittiğimde Ali Burhan Ç. ve Neslihan Ç. aylık 1000 lira geri ödemeyle, 16 ay taksitli kredi için taahhütname imzalattı. Ancak, daha sonra şartlarımın uymadığını söylediler. Tek kuruş almadan döndüm. Daha sonra emekli maaşımı icra yoluyla kestiler. 13 aydır maaşımı alamıyorum. Halen daha borç çıkıyor. Yardıma muhtaç bir haldeyim. Ameliyat olup, sağlığıma kavuşmak için kredi çekmek isterken başıma gelmeyen kalmadı" diye konuştu.