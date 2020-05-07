<p><span style="font-size: 15pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Courier New&quot;; letter-spacing: -0.4pt; background: white;">Çin'in Vuhan kentinde görüldükten sonra dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını restoran ve kafelerin geçici olarak kapanmasına da neden oldu. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir restoran ise, "koronavirüs günleri"ne özgü bir fikirle müşterilerine hizmet vermeye başladı.&nbsp;</span><br></p>
1

Çin'in Vuhan kentinde görüldükten sonra dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını restoran ve kafelerin geçici olarak kapanmasına da neden oldu. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir restoran ise, "koronavirüs günleri"ne özgü bir fikirle müşterilerine hizmet vermeye başladı. 

<p><span style="font-size: 15pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Courier New&quot;; letter-spacing: -0.4pt; background: white;">. Restoranların önündeki kaldırımlara sadece iki kişinin oturabileceği, tek masalı camdan kabinler kuruldu. Garson kabine girmeden servis yapıyor. Amsterdam'daki bu yeni trendin koronavirüs günlerinde dünyaya yayılması bekleniyor.</span><br></p>
2

. Restoranların önündeki kaldırımlara sadece iki kişinin oturabileceği, tek masalı camdan kabinler kuruldu. Garson kabine girmeden servis yapıyor. Amsterdam'daki bu yeni trendin koronavirüs günlerinde dünyaya yayılması bekleniyor.

<p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:15.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Courier New&quot;;color:black;letter-spacing:-.4pt;background:white">Salgın günlerinde müşterilerine bu yöntemle hizmet vermeye başlayan restoran kısa süre içerisinde dünya basını tarafından da fark edilmeye başlandı.<o:p></o:p></span></p><br></p>
3

Salgın günlerinde müşterilerine bu yöntemle hizmet vermeye başlayan restoran kısa süre içerisinde dünya basını tarafından da fark edilmeye başlandı.


<p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:15.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Courier New&quot;;color:black;letter-spacing:-.4pt;background:white">Uluslararası haber ajansı Reuters'in fotoğraflarını abonelerine servis ettiği habere göre, ETEN isimli restoranda garsonlar eldiven ve maske takarak hizmet veriyor.<o:p></o:p></span></p><br></p>
4

Uluslararası haber ajansı Reuters'in fotoğraflarını abonelerine servis ettiği habere göre, ETEN isimli restoranda garsonlar eldiven ve maske takarak hizmet veriyor.


<p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:15.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Courier New&quot;;color:black;letter-spacing:-.4pt;background:white">Garsonlar gelen müşterilere hizmet verirken, cam kabinlerin içerisine girmiyor ve şarap servisini bile kabinin dışından servis ediyor.<o:p></o:p></span></p><br></p>
5

Garsonlar gelen müşterilere hizmet verirken, cam kabinlerin içerisine girmiyor ve şarap servisini bile kabinin dışından servis ediyor.


<p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:15.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Courier New&quot;;color:black;letter-spacing:-.4pt;background:white">Amsterdam'daki restoranın başlattığı ve tüm dünyada trend olması beklenen proje "Bölünmüş Camekan" olarak nitelendirildi.<o:p></o:p></span></p><br></p>
6

Amsterdam'daki restoranın başlattığı ve tüm dünyada trend olması beklenen proje "Bölünmüş Camekan" olarak nitelendirildi.


<p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:15.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Courier New&quot;;color:black;letter-spacing:-.4pt;background:white">Hollanda'da restoranlar ve kafeler 19 Mayıs'a kadar kapalı. Karantine günlerinde restoranlar sadece dışarıya servis hizmeti veriyor.<o:p></o:p></span></p><br></p>
7

Hollanda'da restoranlar ve kafeler 19 Mayıs'a kadar kapalı. Karantine günlerinde restoranlar sadece dışarıya servis hizmeti veriyor.


<p><br></p>
8


<p><br></p>
9


<p><br></p>
10


Video Haberler