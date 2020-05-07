1

Çin'in Vuhan kentinde görüldükten sonra dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını restoran ve kafelerin geçici olarak kapanmasına da neden oldu. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir restoran ise, "koronavirüs günleri"ne özgü bir fikirle müşterilerine hizmet vermeye başladı.

