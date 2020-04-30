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AKP VE MHP'DE BÜYÜK DÜŞÜŞ Anket sonuçlarına göre kararsızlar dağıtıldığında sırasıyla AKP yüzde 34, CHP yüzde 28, İYİ Parti yüzde 11 oy alıyor. MHP yüzde 8,9’da kalırken Ali Babacan’ın kurduğu DEVA Partisi yüzde 2,7, Gelecek Partisi ise yüzde 2,4 oy alıyor. “Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Recep Tayyip Erdoğan'a oy verir misiniz?” sorusuna ise katılımcıların yüzde katılımcıların yüzde 8.9’u ‘Evet’ derken yüzde 44,5’i se ‘Hayır’ cevabını verdi. Ankete katılanların yüzde 10,7’si ‘Diğer adaylara bağlı’ yanıtını, verirken 5,9’u ise soruyu yanıtsız bıraktı. 'ERDOĞAN BAŞARISIZ' Kemal Özkiraz tarafından açıklanan ankette dikkat çeken bir diğer soru ise “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı görevinde başarılı buluyor musunuz?” sorusu oldu. Ankete katılanların yüzde 41,9’u bu soruya ‘Evet başarılı buluyorum’ cevabını, yüzde 52,2’si ise ‘Hayır Başarılı bulmuyorum’ cevabını verdi.