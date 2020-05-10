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Aydın Büyükşehir Belediyesi, uzun sürenin ardından sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlara maske dağıttı. Sokağa çıkma kısıtlaması tedbirlerinden dolayı evlerinde kalan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bugün uzun sürenin ardından ilk defa sokağa çıktı. Aydın Büyükşehir Belediyesi saat 11.00-15.00 arasında yürüyüş yapmak için evlerinden ayrılan Aydınlı 65 yaş ve üstü vatandaşlara maske dağıttı. Maske dağıtımı Aydın’ın 17 ilçesinde farklı noktalarda hazır bulunan mobil ekipler tarafından parklarda ve caddelerde yapıldı.