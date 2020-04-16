Koronavirüs salgını nedeniyle gündemde olan tarım alanlarının değerlendirilmesi tartışması sürerken, Aydın Büyükşehir Belediyesi ekim yaptığı ürünlerin hasadını yaptı.
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Koronavirüs salgını nedeniyle gündemde olan tarım alanlarının değerlendirilmesi tartışması sürerken, Aydın Büyükşehir Belediyesi ekim yaptığı ürünlerin hasadını yaptı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarıma verdiği desteğin ve önemin meyvelerini alarak Ata Tohumları’ndan elde edilen yerli sebzeleri sofralarla buluşturuyor.
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Aydın Büyükşehir Belediyesi tarıma verdiği desteğin ve önemin meyvelerini alarak Ata Tohumları’ndan elde edilen yerli sebzeleri sofralarla buluşturuyor.
Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki Güvendik Mahallesi'nde yer alan Aysera'da, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler üç üründe hasada başladı. Arazide domates, biber ve patlıcan hasadı yapılıyor.
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki Güvendik Mahallesi'nde yer alan Aysera'da, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler üç üründe hasada başladı. Arazide domates, biber ve patlıcan hasadı yapılıyor.
Koronavirüs nedeniyle gözlerin tarıma çevrildiği bu dönemde üretime devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, mart ayı sonunda yapılan ilk hasattan bu yana elde ettiği ürünleri, Halk Ege Et şubelerinde vatandaşlarla buluşturuyor.
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Koronavirüs nedeniyle gözlerin tarıma çevrildiği bu dönemde üretime devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, mart ayı sonunda yapılan ilk hasattan bu yana elde ettiği ürünleri, Halk Ege Et şubelerinde vatandaşlarla buluşturuyor.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun kırsal kalkınma projesi dahilinde köy köy gezilip kadınların tülbentlerinde sakladıkları, tozlu sandıklarından çıkarttıkları Ata Tohumları’nın sayısı arttırıldı ve çeşitlendirildi.
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun kırsal kalkınma projesi dahilinde köy köy gezilip kadınların tülbentlerinde sakladıkları, tozlu sandıklarından çıkarttıkları Ata Tohumları’nın sayısı arttırıldı ve çeşitlendirildi.
Ülkenin dört bir yanından gelen tohum taleplerini mümkün olduğunca karşılayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydınlıların da Ata Tohumları’ndan üretilen fide ihtiyacını ücretsiz olarak karşılıyor.
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Ülkenin dört bir yanından gelen tohum taleplerini mümkün olduğunca karşılayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydınlıların da Ata Tohumları’ndan üretilen fide ihtiyacını ücretsiz olarak karşılıyor.
Ata Tohumları’ndan elde edilen ürünleri Halk Ege Et şubeleri aracılığıyla vatandaşlarla buluşturduklarını belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, “Daha önce çok defa vurguladığım gibi gıda sorununun yerelden çözümüne dönük adımları biz 6 yıl önce atmıştık. Bu kapsamda Yenipazar’daki arazimizde Ata Tohumları üretim kapasitemizi arttırarak, elde ettiğimiz tohum ve fideleri halkımıza dağıttık, dağıtmaya devam ediyoruz.
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Ata Tohumları’ndan elde edilen ürünleri Halk Ege Et şubeleri aracılığıyla vatandaşlarla buluşturduklarını belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, “Daha önce çok defa vurguladığım gibi gıda sorununun yerelden çözümüne dönük adımları biz 6 yıl önce atmıştık. Bu kapsamda Yenipazar’daki arazimizde Ata Tohumları üretim kapasitemizi arttırarak, elde ettiğimiz tohum ve fideleri halkımıza dağıttık, dağıtmaya devam ediyoruz.
Şimdi ise ektiğimiz ürünlerin hasadını yapıp sofralarla buluşturduk. Çok yakında açılacak olan Aydın Çiftçi Merkezi ile tarım ve hayvancılığa daha fazla katkı sunacağız.
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Şimdi ise ektiğimiz ürünlerin hasadını yapıp sofralarla buluşturduk. Çok yakında açılacak olan Aydın Çiftçi Merkezi ile tarım ve hayvancılığa daha fazla katkı sunacağız.
Bu merkezde çiftçilerimize üretime dair eğitimler vereceğiz. Tarımın yanı sıra hayvancılıkta da modern teknikler kullanarak verimin nasıl arttırılacağının çalışmaları yapılacak. Aydın’ın yerel kalkınmadaki öncü rolünü bu merkez ile daha da ileri taşıyacağız” dedi.
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Bu merkezde çiftçilerimize üretime dair eğitimler vereceğiz. Tarımın yanı sıra hayvancılıkta da modern teknikler kullanarak verimin nasıl arttırılacağının çalışmaları yapılacak. Aydın’ın yerel kalkınmadaki öncü rolünü bu merkez ile daha da ileri taşıyacağız” dedi.

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