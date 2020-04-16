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Bu merkezde çiftçilerimize üretime dair eğitimler vereceğiz. Tarımın yanı sıra hayvancılıkta da modern teknikler kullanarak verimin nasıl arttırılacağının çalışmaları yapılacak. Aydın’ın yerel kalkınmadaki öncü rolünü bu merkez ile daha da ileri taşıyacağız” dedi.