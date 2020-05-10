Baharın gelişiyle Aksaray-Ankara karayolunda Tuz Gölü gözetleme
tepe kısmı, papatyalarla sarı ve beyaz renge, 'Lamium' adıyla
bilinen ballıbaba bitkisiyle de mor renge büründü. Ortaya çıkan
manzara kartpostalları aratmazken, ortaya muhteşem fotoğraflar da çıkardı.
Yoldan geçen vatandaşlar ise bu doğa olayını cep telefonlarıyla fotoğraflayarak
ölümsüzleştirdi.
''Anadolu bozkırları zengin ve bereketli topraklarıyla birçok bitki
türüne ve sahipliği yapmaktadır. Türkiye’de 12 bin kadar bitki türü yetişirken,
bunların sadece 3 bin 600 kadarı ülkemiz topraklarında bulunan endemik
bitkilerdendir. Aksaray, geniş düzlükleri, Hasandağı ve Tuz Gölü'ne komşu
tuzlu topraklarıyla kendine has bir bitki çeşitliliğinin bulunduğu bir
şehirdir. Havaların ısınmasıyla birlikte çeşitli bitkiler de çiçek açmaya
başladı. Bu alanda görülün bitkilerde 2 tür çok hakim durumda. Bu türlerden mor
olan 'Lamium' ismi ile de bilinen ballıbaba ve diğer bitki ise papatya bu
bitkiler her zaman her zaman yoğun gruplar oluşturmazlar. Burada bir araya
gelerek çok güzel bir şölen oluşturmuşlar. Bu bitkilere dikkatli bakıldığında
son derece görsel bakımdan mutluluk veren bir bitkidir. Aynı zamanda doğadaki
arılar içinde bal kaynağı.''
Yolda
geçerken tesadüfen görüp, durduklarını belirten Fatih Uçar,
''Gerçekten bir doğa harikasıyla karşı karşıyayız. Bu mevsimde böyle
bir güzellikle karşılaştığımız için ayrıca bir mutluluk hissettik. Her köşesi
bir cennet olan vatanımızda burada olduğumuzdan dolayı çok sevindik. Buradan
yolu geçenlerin mutlaka durup 5 dakikasını ayırıp burada mola vermelerini
tavsiye ediyorum. İnşallah burası koruma altına alınır ve nice yıllar bu şekil
devam eder. Koronavirüs salgını olduğu bu dönemde bir an olsun nefes alacağı ve
kendini iyi hissedeceği müthiş bir yerde bulunuyoruz" dedi.
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