''Anadolu bozkırları zengin ve bereketli topraklarıyla birçok bitki türüne ve sahipliği yapmaktadır. Türkiye’de 12 bin kadar bitki türü yetişirken, bunların sadece 3 bin 600 kadarı ülkemiz topraklarında bulunan endemik bitkilerdendir. Aksaray, geniş düzlükleri, Hasandağı ve Tuz Gölü'ne komşu tuzlu topraklarıyla kendine has bir bitki çeşitliliğinin bulunduğu bir şehirdir. Havaların ısınmasıyla birlikte çeşitli bitkiler de çiçek açmaya başladı. Bu alanda görülün bitkilerde 2 tür çok hakim durumda. Bu türlerden mor olan 'Lamium' ismi ile de bilinen ballıbaba ve diğer bitki ise papatya bu bitkiler her zaman her zaman yoğun gruplar oluşturmazlar. Burada bir araya gelerek çok güzel bir şölen oluşturmuşlar. Bu bitkilere dikkatli bakıldığında son derece görsel bakımdan mutluluk veren bir bitkidir. Aynı zamanda doğadaki arılar içinde bal kaynağı.''