Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 76 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana koronavirüs nedeniyle 725 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 34 bin 109 oldu.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 76 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana koronavirüs nedeniyle 725 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 34 bin 109 oldu.
Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine dair haritaları kamuoyu ile paylaştı. - Kırmızılar durumu ciddi hastanede, - Maviler durumu orta, - Morlar evde izlem, - Yesiller sadece virüs var şikayeti yok evde izolasyon ve izlemde .
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Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine dair haritaları kamuoyu ile paylaştı. - Kırmızılar durumu ciddi hastanede, - Maviler durumu orta, - Morlar evde izlem, - Yesiller sadece virüs var şikayeti yok evde izolasyon ve izlemde .
Koronavirüsün Ankara'daki dağılımı - Kırmızılar durumu ciddi hastanede, - Maviler durumu orta, - Morlar evde izlem, - Yesiller sadece virüs var şikayeti yok evde izolasyon ve izlemde .
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Koronavirüsün Ankara'daki dağılımı - Kırmızılar durumu ciddi hastanede, - Maviler durumu orta, - Morlar evde izlem, - Yesiller sadece virüs var şikayeti yok evde izolasyon ve izlemde .
Koronavirüsün İzmir'deki dağılımı - Kırmızılar durumu ciddi hastanede, - Maviler durumu orta, - Morlar evde izlem, - Yesiller sadece virüs var şikayeti yok evde izolasyon ve izlemde .
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Koronavirüsün İzmir'deki dağılımı - Kırmızılar durumu ciddi hastanede, - Maviler durumu orta, - Morlar evde izlem, - Yesiller sadece virüs var şikayeti yok evde izolasyon ve izlemde .
Koronavirüsün İstanbul'daki dağılımı
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Koronavirüsün İstanbul'daki dağılımı
Koronavirüsün Kocaeli'deki dağılımı
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Koronavirüsün Kocaeli'deki dağılımı
Koronavirüsün Sakarya'daki dağılımı
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Koronavirüsün Sakarya'daki dağılımı
Koronavirüsün Zonguldak'taki dağılımı
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Koronavirüsün Zonguldak'taki dağılımı
Günlük test ve pozitif vaka dağılımı
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Günlük test ve pozitif vaka dağılımı
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