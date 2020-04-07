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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 76 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana koronavirüs nedeniyle 725 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 34 bin 109 oldu.