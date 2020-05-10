Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, koronavirüs tedbirleri
kapsamınsa sosyal mesafe kuralına dikkat çekmek ve Anneler Günü'nü kutlamak
amacıyla ilginç yönteme başvurdu. Başkan Helvacıoğlu, ilçenin en yaşlı
kadınlarından, Yukarı Zaferiye Mahallesi Medya Caddesi'nde oturan, 2 çocuk
annesi Nebiye Tokmak (85) ve Yeni Mahalle Zübeyde Hanım Caddesi'nde oturan, 4
çocuk annesi Ayşe Değirmendereli'nin (94) evlerinin pencerelerine itfaiye
merdivenine bağlı sepetle çıktı. Helvacıoğlu, Anneler Günü'nü kutladı ve
ilçenin en yaşlı 2 annesine çiçek ile hediyeler verdi. İlginç Anneler Günü
kutlaması, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanırken,
çevredekiler de olanları ilgiyle izledi.
Başkan Mustafa Helvacıoğlu, Keşan'ın en yaşlı annelerinin tüm
vatandaşlar adına Anneler Günü'nü kutladığını belirterek, "Anneler bizleri
için eksilmeyen değerlerimizdir. Cennet onların ayakları altında. Sosyal mesafe
kuralına uyarak kendisine çiçeğini verdik. Amacımız farkındalık yaratmak.
Belediyeci olduğumuz için kendisine itfaiye sepetiyle camdan ulaştık. Allah
onlara uzun ömür ve sağlıklı günler versin" dedi.
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