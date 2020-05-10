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Başkan Mustafa Helvacıoğlu, Keşan'ın en yaşlı annelerinin tüm vatandaşlar adına Anneler Günü'nü kutladığını belirterek, "Anneler bizleri için eksilmeyen değerlerimizdir. Cennet onların ayakları altında. Sosyal mesafe kuralına uyarak kendisine çiçeğini verdik. Amacımız farkındalık yaratmak. Belediyeci olduğumuz için kendisine itfaiye sepetiyle camdan ulaştık. Allah onlara uzun ömür ve sağlıklı günler versin" dedi.

