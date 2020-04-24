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Mülkte aynı zamanda 10 kişilik bir jakuzi, ev sineması, cam havuz ve tenis kortu da bulunuyor. ABD’li milyarder T. Boone Pickens'in eski eşi Madeleine Pickens tarafından 2019 yılında 48 milyon dolara satışa sunulan evin Mart sonunda Bill Gates tarafından 43 milyon dolara alındığı tahmin ediliyor. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Roger Stone, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını Bill Gates'in yaratmış olabileceğini öne sürmüştü.
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