Nur Yoldaş, sürpriz albümle geri döndü



Popüler müziğin efsane sesi, "Sultan-ı Yegah" şarkısı ile hafızalara kazınan Nur Yoldaş'ın bugün (8 Mayıs) "İz Bırakanlar, Vol 1." isimli albümü çıktı. Yoldaş'ın Arpej Yapım etiketiyle yayımlanan albümü rock şarkılardan oluşuyor.

Albümde Nur Yoldaş, her birimizin hayatında iz bırakmış 5 özel eseri kendine has yorumuyla yeniden seslendiriyor. "İz Bırakanlar, Vol.1"de; Emre Aydın’ın en sevilen hitlerinden “Hoşça Kal”, bir Cem Adrian klasiği “Ben Seni Çok Sevdim”, Mor ve Ötesi’nin yılların eskitemediği “Araf”ı; Şebnem Ferah’ın en özel parçalarından “Artık Kısa Cümleler Kuruyorum” ve Özlem Tekin’in unutulmaz şarkısı “Aşk Her Şeyi Affeder mi?” yer alıyor.

Albümün ilk video klibi; Gökhan Palas & YüzdeYüz Film tarafından “Ben Seni Çok Sevdim”e çekildi.