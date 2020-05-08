Nur Yoldaş, sürpriz albümle geri döndü
Popüler müziğin efsane sesi, "Sultan-ı Yegah" şarkısı ile hafızalara kazınan Nur Yoldaş'ın bugün (8 Mayıs) "İz Bırakanlar, Vol 1." isimli albümü çıktı. Yoldaş'ın Arpej Yapım etiketiyle yayımlanan albümü rock şarkılardan oluşuyor.
Albümde Nur Yoldaş, her birimizin hayatında iz bırakmış 5 özel eseri kendine has yorumuyla yeniden seslendiriyor. "İz Bırakanlar, Vol.1"de; Emre Aydın’ın en sevilen hitlerinden “Hoşça Kal”, bir Cem Adrian klasiği “Ben Seni Çok Sevdim”, Mor ve Ötesi’nin yılların eskitemediği “Araf”ı; Şebnem Ferah’ın en özel parçalarından “Artık Kısa Cümleler Kuruyorum” ve Özlem Tekin’in unutulmaz şarkısı “Aşk Her Şeyi Affeder mi?” yer alıyor.
Albümün ilk video klibi; Gökhan Palas & YüzdeYüz Film tarafından “Ben Seni Çok Sevdim”e çekildi.
Nilipek.'in albümünün ikinci bölümü
Nilipek.'in üçüncü stüdyo albümü "mektuplar"ın ikinci yüzü tüm dijital platformlarda yayında. 24 Nisan'da üçüncü stüdyo albümü "mektuplar"ın ilk bölümünü "mektuplar I" adı altında bir EP şeklinde yayımlayan Nilipek.'in "en mahrem albümüm" olarak tanımladığı albümünün kalanı "mektuplar II" tüm dijital platformlarda yayında.
Shantel’den yeni albüm: İstanbul
"Bucovina", "Disko Partizani" ve "Disco Boy" şarkılarının yanı sıra Fatih Akın’ın yönetmenliğini yaptığı "Yaşamın Kıyısında" filminin müzikleri ile de Türk müzikseverlerin hafızasında önemli bir yer edinen Shantel, Cümbüş Cemaat ile birlikte kaydettiği yeni albümü “İstanbul”u yayımladı. Albüm, bugün Gloss Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. Shantel'in “Kara Üzüm Habbesi”, “Adımız Miskindir Bizim”, “Helvacı” gibi sevilen eserlerin yeniden yorumlandığı albümün ilk habercisi olan “Suda Balık” EP’si de geçtiğimiz Mart ayında yayınlanmış ve büyük beğeni kazanmıştı.
Cambaz'dan 'Elalem'e merhaba!
Cambaz, uzun zamandır üzerinde çalıştığı “Elalem” isimli ilk albümleriyle dinleyiciyle buluşuyor. Cambaz grubunun hikâyesi aslında üniversite yıllarında başlamakta, yaz aylarında çeşitli yerlerde sahne alırken, gezgin bir adamın "Sizler sahnede cambaz gibisiniz" demesi ile grubun adı Cambaz olmuş ve daha sonraki sahne hayatlarında kendilerinden Cambaz olarak bahsetmişler.
Müzik kariyerlerinde daha önce TRT Müzik Aynadan Yansıyanlar yarışmasında 1.'lik elde ederek kendilerini bir basamak daha üste taşımışlar. Alternatif müzik sahnelerinde Antalya’da çok ciddi dinleyici kitlesi oluşmuş.
“Elalem” albümünde toplam 9 şarkı bulunuyor. Grup üyeleri bu şarkıların hepsinin birer yaşanmışlıktan doğduğunu söylüyor. “Bizim derdimiz, derdimizi kendimiz gibi anlatmak” diyorlar. Albüm Rüzgar Stüdyo İstiklal’de kaydedilmiş olup, kayıtları Pera grubunun gitaristi Kaya Sevinç almış.
Bedük'ten geriye sayım: 4...3...2...1 Push the Button!
Yaptığı projelerle adından söz ettiren Bedük, yeni çalışmasını dinleyiciyle buluşturuyor. Sony Music etiketiyle yayımlanacak ve 10 şarkıdan oluşan "Intergalactic" albümünden ilk sürprizi ise bugün (8 Mayıs) “Push The Button” şarkısıyla müzikseverlere sunuyor. Her detayıyla Bedük imzası taşıyan, elektronik dans müziği türündeki şarkı, yüksek enerjisi ve güçlü baslarıyla yine dikkatleri üzerine çekiyor.
Melike Şahin ve Hakan Taşıyan'dan sürpriz düet: Kilitli Kapılar Açılsa
Alternatif müziğin başarılı ismi Melike Şahin ve arabesk müziğin güçlü yorumcularından Hakan Taşıyan’ın birlikte seslendirdikleri “Kilitli Kapılar Açılsa” şarkısı Sony Music etiketiyle yayımlanıyor. Sözleri Melike Şahin’e, bestesi Ahmet Ali Arslan’a ait şarkının düzenlemesinde de Melike Şahin, Ahmet Ali Arslan, Ozan Sarohan ve Ozan Kısaparmak’ın imzası bulunuyor. Umudu hüznünde saklı olan “Kilitli Kapılar Açılsa”nın video klibi de, kayıt esnasında kaydedilen siyah beyaz performans görüntüleri eşliğinde yönetmen Melih Kun tarafından kliplendi. Şarkının kapak tasarımında ise Erdem Yıldız yaptı.
Salgın karşısında deli hayaller!
Türk rock müziğinin başarılı temsilcilerinden Demir Demirkan, "Deli Hayaller" isimli yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Demirkan'ın bu özel projesinin sözü ve müziği kendisine ait. "Deli Hayaller"i COVID-19 salgını esnasında yazan sanatçı, krizden en az zararla çıkabilmek için umut ve hayallerimize hep birlikte sarılmamız gerektiğinin altını çiziyor.
Demirkan, "Deli Hayaller" isimli projesi hakkında şunları söylüyor: "Hepimizin 'Deli' diye nitelendirebileceği hayalleri var. Bu hayaller kendimizden daha büyük ve gerçekleştirilemez gibi gözükse de işin gerçeği, o hayalleri kurabiliyorsak gerçekleştirebiliriz de! Single’ın kapak tasarımında da betimlendiği gibi, küçücük kayığında herhangi bir kişi yıldızlı bir gecede umuduna güvenip koca bir okyanusa açılabilir. Bu dünyayı bu inanç ve cesaretle kurduk ve aynı umutlarla yaşatmaya devam edeceğiz." Demir Demirkan'ın yeni teklisi bugün sadece Fizy'de, 11 Mayıs'ta da tüm dijital platformlarda yerini alacak.
TUAL 'Nafile' diyor
Altı ay önce yayımladıkları “Sakin Şehrin Şarkıları” isimli maxi single’larıyla müzik dünyasına yeniden dönen TUAL grubundan İskender Türsen, Ertuğrul Perşembe, Özgür Özgün, koronavirüs salgını nedeniyle evde kaldığımız bu günlerde yaptıkları, Ossi Müzik etiketiyle yayımlanan “Nafile” isimli single’larıyla bugün (8 Mayıs Cuma) müzikseverlerle buluşuyor.
Söz ve müziği İskender Türsen’e ait olan “Nafile” isimli şarkının düzenlemesinde İskender Türsen, Ertuğrul Perşembe, Özgür Özgün’ün imzası var. Mix ve mastering’ini Bora Ebeoğlu’nun yaptığı single’ın, video klibi müzisyenlerin evlerinde çektikleri görüntülerden oluşuyor.
Soner Arıca'dan özel proje
Pop müziğin başarılı ismi Soner Arıca, YouTube kanalı için hayata geçirdiği “Acoustic Vol 1” projesinin gördüğü ilginin ardından “Soner Arıca Live & Piano” isimli proje albümünü dijital müzik platformları ve YouTube kanalı aracılığıyla müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Arıca, gelecek aylarda yayımlamayı planladığı “Soner Arıca Live & Piano” proje albümünden bir şarkıyı koronavirüs salgını nedeniyle bu zorlu günlerde herkese bir hediye olması için sevenleriyle paylaştı. “Kurtar Beni” isimli şarkının sözleri Soner Arıca’ya, müziği Sezgin Gezgin’e ait.
'Alev Alev' bir şarkı
Geçen ay dünya çapında zor geçen 2020 yılına ithafen yaptığı “2020” şarkısıyla çok kısa bir sürede geniş bir kitleye seslenen Zen-G, bir yandan üretmeye devam ederken bir yandan da ilk albümüyle ilgili ipuçlarını dinleyicilerle buluşturuyor. Zen-G, rap müziğin sevilen isimlerinden Ati242 ile birlikte yaptıkları “Alev Alev”i tüm dijital platformlar aracılığıyla müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözleri Zen-G ve Ati242’ye ait olan “Alev Alev”in müziği El Yaso imzasını taşıyor. Heyecan verici şarkının düzenlemesinde de El Yaso ve Zen-G’nin ortak imzaları bulunuyor. Zen-G’nin yeni şarkısı “Alev Alev” tüm dijital platformlarda ve Zen-G’nin YouTube kanalında yayında.
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