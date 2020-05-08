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Salgın karşısında deli hayaller!



Türk rock müziğinin başarılı temsilcilerinden Demir Demirkan, "Deli Hayaller" isimli yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Demirkan'ın bu özel projesinin sözü ve müziği kendisine ait. "Deli Hayaller"i COVID-19 salgını esnasında yazan sanatçı, krizden en az zararla çıkabilmek için umut ve hayallerimize hep birlikte sarılmamız gerektiğinin altını çiziyor.

Demirkan, "Deli Hayaller" isimli projesi hakkında şunları söylüyor: "Hepimizin 'Deli' diye nitelendirebileceği hayalleri var. Bu hayaller kendimizden daha büyük ve gerçekleştirilemez gibi gözükse de işin gerçeği, o hayalleri kurabiliyorsak gerçekleştirebiliriz de! Single’ın kapak tasarımında da betimlendiği gibi, küçücük kayığında herhangi bir kişi yıldızlı bir gecede umuduna güvenip koca bir okyanusa açılabilir. Bu dünyayı bu inanç ve cesaretle kurduk ve aynı umutlarla yaşatmaya devam edeceğiz." Demir Demirkan'ın yeni teklisi bugün sadece Fizy'de, 11 Mayıs'ta da tüm dijital platformlarda yerini alacak.

