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Ozan Kotra'nın ilk solo albümü: Hava Durumu





Ozan Kotra'nın, Flört grubunun konserlere çıkmadığı, stüdyo kaydı yapmadığı 16 aylık dönemde hazırladığı ilk solo albümü "Hava Durumu"nu, bugün tüm dijital platformlarda ve plak formatında yayımlandı. 10 şarkılık albümün uzun çalar miksi ve plak kalıbı İngiltere’nin ikonik stüdyosu Abbey Road Stüdyolarında yapıldı.

Anadolu rock, caz, funk gibi müzik türlerinin işlendiği "Hava Durumu"nda, aşk, sevgi gibi olmazsa olmaz konuların dışında, Kotra’ya has bir mizah anlayışıyla, dostluk ilişkilerindeki absürd yaşanmışlıkları, gezegene dair evrensel politik sorunlar ve hayatın içinden konular işleniyor... Ozan Kotra albümle ilgili şunları söylüyor: “Genç bir müzisyen olarak ilk başladığım andan itibaren hep bir grup müzisyeni oldum ve böyle de anıldım. Flört’le beraber, neredeyse 30 yıllık bu süreçte, elbette pek çok macera yaşadım ve hayat yolunda pek de tercih etmeme rağmen, son derece çetrefilli, komik-trajikomik, başarılarla dolu ama son kertede kendine özgü hikayesi olan bir müzisyen olarak, işimi büyük bir aşkla yapmaya gayret ettim. İşte 'Hava Durumu' bu yolculuğun şu anki dönemime kadar olan süreci, bir anlamda kişisel olarak anlatan ve bir grup müzisyeni çerçevesi dışında kaydettiğim ilk albüm. Bir anlamda, solo bir kariyerin pek zararı olmayacağını ve kendi adımla bir şeyler yapma heyecanıyla, gerek sektörden gerekse özel hayatımdaki dostlarımın da desteğiyle, benim için karanlık sayılabilecek bir dönemde, moral gücü çok yüksek bir ruh haliyle kaydettiğim bu albümün, Türk Müzik tarihine hoş bir sada bırakmasını hedefledim.”

