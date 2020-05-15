Sertab Erener'den yeni albüm öncesi tadımlık şarkı
"Birbirimizi tanımasak da aynı yolun yolcuları, aynı evin konuklarıyız. Yarın güneş yeniden doğsun, yıldızların altında dünya hep dönsün diye hepimiz sen, ben, o demeden yaşamalı. Çünkü bu dünya kimseye kalmayacak..."
Müzik dünyasının en popüler kadın yorumcularından, besteci ve söz yazarı Sertab Erener, 2016 tarihli "Kırık Kalpler Albümü"nden sonra yepyeni şarkılardan oluşan 13. stüdyo albümü "Ben Yaşarım"ı 12 Haziran tarihinde yayımlayacağını açıkladı.
Albümün çıkış şarkısı "Bu Dünya" ise bugün hayranları ile buluşuyor. Sözleri sanatçıya, müziği ise Emre Kula'ya ait şarkıyı yayımlamak için beklemek istemeyen Erener, içinde bulunduğumuz zor günlere umut olması dilekleriyle şarkıyı hayranlarının beğenisine sunuyor. Teklinin dikkat çeken kapağındaki Sertab Erener çizimi ise usta illüstratörlerden Sadi Güran'a ait.
Ozan Kotra'nın ilk solo albümü: Hava Durumu
Ozan Kotra'nın, Flört grubunun konserlere çıkmadığı, stüdyo kaydı yapmadığı 16 aylık dönemde hazırladığı ilk solo albümü "Hava Durumu"nu, bugün tüm dijital platformlarda ve plak formatında yayımlandı. 10 şarkılık albümün uzun çalar miksi ve plak kalıbı İngiltere’nin ikonik stüdyosu Abbey Road Stüdyolarında yapıldı.
Anadolu rock, caz, funk gibi müzik türlerinin işlendiği "Hava Durumu"nda, aşk, sevgi gibi olmazsa olmaz konuların dışında, Kotra’ya has bir mizah anlayışıyla, dostluk ilişkilerindeki absürd yaşanmışlıkları, gezegene dair evrensel politik sorunlar ve hayatın içinden konular işleniyor... Ozan Kotra albümle ilgili şunları söylüyor: “Genç bir müzisyen olarak ilk başladığım andan itibaren hep bir grup müzisyeni oldum ve böyle de anıldım. Flört’le beraber, neredeyse 30 yıllık bu süreçte, elbette pek çok macera yaşadım ve hayat yolunda pek de tercih etmeme rağmen, son derece çetrefilli, komik-trajikomik, başarılarla dolu ama son kertede kendine özgü hikayesi olan bir müzisyen olarak, işimi büyük bir aşkla yapmaya gayret ettim. İşte 'Hava Durumu' bu yolculuğun şu anki dönemime kadar olan süreci, bir anlamda kişisel olarak anlatan ve bir grup müzisyeni çerçevesi dışında kaydettiğim ilk albüm. Bir anlamda, solo bir kariyerin pek zararı olmayacağını ve kendi adımla bir şeyler yapma heyecanıyla, gerek sektörden gerekse özel hayatımdaki dostlarımın da desteğiyle, benim için karanlık sayılabilecek bir dönemde, moral gücü çok yüksek bir ruh haliyle kaydettiğim bu albümün, Türk Müzik tarihine hoş bir sada bırakmasını hedefledim.”
Melek Mosso soruyor: 'Unutan Kazanır' mı?
Sevilen sanatçı Melek Mosso, klibini YouTube’da yayımladıktan sonra büyük ilgi gören "Unutan Kazanır" şarkısını Sony Music etiketiyle şimdi tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşturuyor. Sözü ve bestesi Melek Mosso, düzenlemesi Efe Erdem ve Fırat Erdem imzası taşıyan şarkı için sanatçı, “Unutan Kazanır, bilmediğim soğuk bir şehirde filizlendirdiğim, soldurmadan buralara dek kalbimde taşıdığım kara çiçeğimdir” diyor ve ekliyor: “Kendi yangınını bilen, ama o yangınla çok kere yanıp yanıp sönmüş bir ruhun haykırışıdır.”
Anıl Piyancı ve Dianz’dan düet: En Büyüğü
Türkçe rap müziğin başarılı isimlerden Anıl Piyancı, Dianz’la düet yaptığı "En Büyüğü" adlı şarkısını video klibiyle birlikte dinleyicilerle buluşturdu. Müzisyen Dianz (Efecan Dianzenza), adını 2016 yılında katıldığı Survivor yarışması ile geniş kitlelere duyurmuştu. Dianz, "En Büyüğü" ile de hip hop sahnesindeki yerini sağlamlaştırma niyetinde.
Grogi, 'Mr. Robot' ile geliyor
Son dönemin adından söz ettiren başarılı isimlerinden Grogi, yeni şarkısını Basemode Records etiketiyle dinleyiciyle buluşturuyor. Ceg ve Tankurt Manas’la yaptığı "Bu Gece Bizim" ve Emrah Karakuyu, Kezzo işbirliğindeki "Aşamadım"ın ardından bu kez solo bir projeyle karşımıza çıkan Grogi, Mr. Robot’ta dinleyeni kendi içinde bir sorguya davet ediyor. Sözleri Grogi, müziği ise BrokBeatz&Berkinlll’ye ait olan şarkıda mix ve mastering’de Can Paşa imzası dikkat çekiyor.
Güliz Ayla, ev haliyle karşınızda
Güliz Ayla’nın son "single" çalışması “Sarmaşık”ın akustik versiyonu "Sarmaşık (Akustik)" ve video klibi, Sony Music etiketiyle dinleyicilerin beğenisine sunuluyor. Şarkının sözü ve müziği Güliz Ayla’ya, akustik düzenlemesi ise Dünya Can Yılmaz’a ait. Arkadaşları tarafından çeşitli zamanlarda çekilen videolara, karantina sürecinde ortaya çıkan ve doğal ev halleriden oluşan videoları da ekleyen sanatçı; şarkının akustik video klibini de bu görüntülerle evde tamamladı.
Murat Evgin, İspanyolca söylüyor
Yazdığı şarkılar ve dizi müzikleriyle 40’tan fazla ülkede dinlenen Murat Evgin, “Ömer; Çalınmış Hayaller” adıyla Latin Amerika, Kolombiya, Porto Riko’da yayınlanan “Yaralı Kuşlar” dizisi için yaptığı, dizi ile aynı adı taşıyan şarkısını hayranlarından gelen yoğun istek üzerine İspanyolca yorumladı. Murat Evgin’in, yabancı dilde okuduğu ilk şarkı olan “Pajaros Heridos - Yaralı Kuşlar” sanatçının YouTube kanalı üzerinden yayımlandı.
Sena Şener'den 'kapkaranlık' şarkı
Farklı tarzı ve yorumuyla tanınan Sena Şener'in "İnsan Gelir İnsan Geçer" albümü sonrasında Pasaj Müzik etiketli dördüncü teklisi “Kapkaranlık Her Günüm” müzikseverlerle buluştu. "Kapkaranlık Her Günüm"de diğer şarkılarında olduğu gibi sözü ve müziği Sena Şener yazarken, düzenlemesini arkadaşı Paul Wetz ile beraber yaptılar. Bir önceki teklisi "Teni Tenim"e de daha ritmik ve farklı Sena Şener'i gözler önüne seren genç sanatçı, şarkılarında hep bahsettiği karanlığı yeni kelimeleri ve melodileri ile anlattı.
merhababensokak, yeni şarkısıyla...
Şehir müziğinin yeni ismi merhababensokak grubu, "Açar Kalbini" isimli yeni teklilerini OnAir Müzik’ten yayımladı. Grup, en son geçen kasım ayında Şule Çet anısına yayımladığı “Güneş Doğsa” isimli şarkısıyla ses getirmişti.
merhababensokak, "Açar Kalbini"ni isimli şarkısıyla hayata dair, umut ve iyi hislerini yansıtıyor. Şarkının söz, müzik, düzenleme ve kayıtları gruba ait. merhababensokak bir süredir yeni bir albüm hazırlığındaydı. Yakın zamanda çıkarmayı planladıkları albüm çalışması Covid-19 süreci nedeniyle stüdyo çalışmalarının aksamasına yol açtığı için ertelemek zorunda kaldılar. Grup bu dönemi tekli şarkılarla geçirmeyi planlıyor.
Bengisu'dan Ajda Pekkan klasiğiyle 'merhaba'
Genç müzisyen Bengisu, "Bir Dost Bulamadım" isimli teklisiyle müzikseverlerle buluşuyor. Berklee College of Music’te Vocal Performance (Şan) ve Music Business Management (Müzik İşletmesi / Menajerlik) bölümlerini bitiren Bengisu, Ajda Pekkan’ın klasiklerinden "Bir Dost Bulamadım" şarkısına getirdiği yorumla Türk dinleyicisine yeniden merhaba diyecek. Sözleri Pir Sultan Abdal’a ait şarkı, geçmişten bugüne pek çok sanatçı tarafından yorumlandı ve en çok Ajda Pekkan’ın yorumu ile hatıralarda kaldı.
Can Oflaz'dan Radiohead cover'ı
Genç sanatçı Can Oflaz, son çıkardığı "Hayal" albümünün ardından bu kez farklı bir şarkıyla dinleyiciyle buluşuyor. Ünlü İngiliz grup Radiohead’in kült şarkısı “High And Dry”ı yeniden yorumlayan sanatçı, bu kez bu şarkıya yaptığı "loop" düzenlemesini yayımlıyor. Oflaz, şarkı sürecini şu sözlerle anlatıyor: "Her zaman İngilizce şarkılardan ilham aldım. Keza yazdığım ilk şarkı da İngilizce idi. Tek kişilik bir grup olarak ilerlediğim loop maceramda çok fazla güzel deneyim yaşadım ve Berlin’deki bir şirketten gelen teklif üzerine ilk İngilizce loop yeniden yorumumu kaydettim.” Radiohead müziğiyle büyüdüğünü ve bu şarkının da kendisinde önemli bir yeri olduğunu belirten sanatçı, High And Dry’ın kendisine ilham olduğu gibi, bu yorumun da başkalarına ilham olacağını umduğunu söylüyor.
Üniversiteli grup Kırmızı Reçete'den ilk şarkı: Koliba
Üniversiteli grup Kırmızı Reçete ilk şarkıları "Koliba"yı bağımsız müzik platformu OnAir Müzik’ten yayımladı. Kırmızı Reçete’nin çıkış şarkısı "Koliba", bir aşk hikâyesini anlatıyor. Duygusal rock tınılarının eşlik ettiği şarkının sözleri Kadirhan Simav ve bestesi Deniz Can’a ait.
Devam ettikleri üniversite hayatlarında birlikte müzik yapmaya başlayan Kırmızı Reçete, ortaya çıkan şarkıların kolektif bir üretim olduğunun altını çiziyor. Grup, Kadirhan Simav ve Deniz Can Baş’ın birlikte sahneye çıkması ve sonrasında grubun sound'unu zenginleştirmek için Buğra İnal ve Yiğit Kantarcı’nın gruba dahil olması ile oluştu. Farklı müzikal zevklerinin sonucu ortak bir dil oluşturduklarını dile getiren Kırmızı Reçete yola iddialı şarkılarla devam etmeye hazırlanıyor.
Grup üyeleri: İbrahim Buğra İnal (bas gitar) İstanbul Üni. İngilizce Mütercim Tercümanlık, Deniz Can Baş (gitar- elektrik Gitar) İstanbul Teknik Üni. Tekstil Mühendisliği, Kadirhan Simav (vokal) Yıldırım Beyazıt Üni. Bilgisayar Mühendisliği, Yiğit Kantarcı (davul) ODTÜ Mimarlık.
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