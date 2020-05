11

Can Oflaz'dan Radiohead cover'ı



Genç sanatçı Can Oflaz, son çıkardığı "Hayal" albümünün ardından bu kez farklı bir şarkıyla dinleyiciyle buluşuyor. Ünlü İngiliz grup Radiohead’in kült şarkısı “High And Dry”ı yeniden yorumlayan sanatçı, bu kez bu şarkıya yaptığı "loop" düzenlemesini yayımlıyor. Oflaz, şarkı sürecini şu sözlerle anlatıyor: "Her zaman İngilizce şarkılardan ilham aldım. Keza yazdığım ilk şarkı da İngilizce idi. Tek kişilik bir grup olarak ilerlediğim loop maceramda çok fazla güzel deneyim yaşadım ve Berlin’deki bir şirketten gelen teklif üzerine ilk İngilizce loop yeniden yorumumu kaydettim.” Radiohead müziğiyle büyüdüğünü ve bu şarkının da kendisinde önemli bir yeri olduğunu belirten sanatçı, High And Dry’ın kendisine ilham olduğu gibi, bu yorumun da başkalarına ilham olacağını umduğunu söylüyor.