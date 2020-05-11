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Antalya'nın da biyoçeşitlilik açısından çok zengin ve 800 ile 1000 arasında endemik bitki türüne sahip olduğunu söyleyen Kamil, “Biz de Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü ve bölge müdürlükleri olarak doğadaki endemik bitki türlerimizi, yaban hayvan türlerimizi korumakla sorumluyuz. Ekiplerimizle 7/24 esasına göre çalışıyoruz. Doğadan bitki türlerinin toplanması belli usullere bağlı ve izin alınması gerekiyor. Kaçak yolla doğadan toplanırsa idari yaptırım kararları mevcut. 50-100 bin lira veya 100 bin liranın üzerinde cezalarla insanlarımız karşılaşıyor. Bunları gelişigüzel toplamamaları gerekiyor" diye konuştu.

