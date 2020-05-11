Türkiye'de Abant, Gölcük ve Beyşehir gibi göllerde, Antalya'da Kırkgöz ve Yamansaz su kaynaklarıyla Kurşunlu Şelalesi'nde, küçük şelaleciklerden sonraki yaklaşık 3 kilometrelik nehir boyunca görülebilen nilüferler, Belek'teki Özaltın Holding bünyesinde yer alan Gloria Golf Club içinde bulunan göletlerde de rengarenk çiçeklendi.
Antalya'nın da biyoçeşitlilik açısından çok zengin ve 800 ile 1000 arasında endemik bitki türüne sahip olduğunu söyleyen Kamil, “Biz de Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü ve bölge müdürlükleri olarak doğadaki endemik bitki türlerimizi, yaban hayvan türlerimizi korumakla sorumluyuz. Ekiplerimizle 7/24 esasına göre çalışıyoruz. Doğadan bitki türlerinin toplanması belli usullere bağlı ve izin alınması gerekiyor. Kaçak yolla doğadan toplanırsa idari yaptırım kararları mevcut. 50-100 bin lira veya 100 bin liranın üzerinde cezalarla insanlarımız karşılaşıyor. Bunları gelişigüzel toplamamaları gerekiyor" diye konuştu.
Nilüferlerin koruma altında olduğunu belirten Rıza Kamil, "2872 sayılı 'Çevre Kanunu' 9'uncu maddesi (k) bendi gereğince nilüfer çiçeğini kopartanlar ve ticaretini yapanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etmekten idari yaptırım uygulanıyor. Biyolojik çeşitliliği tahrip etmek, zarar vermekten 73 bin TL cezası var. Tabi bu ceza normal alanlar için. Korunan alan dediğimiz milli parklarda veya tabiat parklarında izinsiz toplama faaliyeti gerçekleşirse 2 katı olan 146 bin TL ceza uyguluyoruz" dedi.
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