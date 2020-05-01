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İzmir'in Ege Denizi'ne en uç noktası olan Çeşme, öteden beri "tatil" deyince hayalleri süsleyen adreslerin başında geliyor. Altın rengindeki plajları, mavi koyları, cumbalı taş evleri, sörf mekanları ve kaplıcalarıyla birbirinden farklı tatil seçeneklerini bir arada sunan Çeşme, Kovid-19'dan etkilenen bölgelerden biri.
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Çeşme olarak koronavirüs sonrasına hazırlık yaptıklarını ifade eden Oran, şöyle konuştu: "Turizm işletmecilerimizle, esnafımızla toplantılar yapıyoruz. Sertifikasyon sisteminin detayları açıklanır açıklanmaz gerekli eğitim ve denetimler için planlar yaptık. Amacımız bu konuda pilot bölge olmak. Çeşme'de gerekli standartları sağladıktan sonra da sezonumuzu açmış olacağız. Biz sertifikasyonun detayları belli olunca sezonu açmaya hazırız." Çeşmeliler olarak el ele verdiklerini aktaran Oran, şu değerlendirmeyi yaptı: "Şehirler arası ulaşım açıldıktan sonra sertifikasyonlarını yapmış bütün tesislerimizle daha önce de olduğu gibi yerli turistin ilk tercihi olan bir turizm merkezi olmaya devam edeceğiz. Biz hazırız, herkesi Kovid-19 sonrası Çeşme'ye bekliyoruz."
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Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir ise tatilin yeme içme kadar bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Turizmi sezonun normalleşmenin ardından Çeşme'den başlaması için çok çalıştıklarını dile getiren Demir, plajlar, oteller ve restoranlarda standartları oluşturmaya odaklandıklarını ifade etti. Demir, şunları söyledi: "Otellerde, odada nasıl servis verilecek, plajda nasıl izolasyon sağlanacak, sokaklarda kalabalık oluşturmadan nasıl yürünecek gibi konuları anlatan bir rehber oluşturacağız. Çeşme olarak biz koronavirüsün sevmediği hizmeti veriyoruz. Her şey dahil sistem bizde yok. Butik hizmetimiz var. Ayrıca bizim 50 kilometre uzunluğunda kıyı şeridimiz var. 50'in üzerinde plajımız var. Mesafe kuralıyla Çeşme'de denize girilebilir. Her şekilde Çeşme'de pilot uygulamayı yapacağımızdan eminiz ve iddialıyız." Çeşme'de otellerin yüzde 50'nin üzerinde hazır olduğunu vurgulayan, tüm tatilcileri güvenle tatil yapmak için Çeşme'ye davet ettiğini belirterek sözlerini tamamladı.
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Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Celal Bayraktaroğlu da Alaçatı'daki işletmelerin butik olduğunu ve "ev ortamı" gibi hizmet yapıldığını, bunun da virüse karşı avantaj sağladığını kaydetti. Salgın sürecinde yurt içi ve dışındaki gelişmeleri, tavsiyeleri yakından takip ettiklerine işaret eden Bayraktaroğlu, "Birinci konu sağlık. Otellerin yanında ortak yaşam alanlarının da kontrol edilmesi gerekiyor. Alaçatı sokakları dardır. Buna da çeşitli önlemler düşünülüyor." dedi.
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