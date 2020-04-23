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Hüseyin Ece yönetimindeki yolcu minibüsü, yaklaşık 3 ay önce Van’dan Bahçesaray ilçesine gitmek için yola çıktı. 3 bin rakımlı Karapet geçidinde ise kara saplandı. Jandarmadan yardım isteyen Ece ve yolcular, başka bir minibüs ile Bahçesaray'a ulaştırıldı. Bir süre sonra ise minibüsün bulunduğu bölgeye çığ düştü. Minibüs kar kütleleri altında kaldı.
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