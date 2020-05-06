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Yılın büyük bölümünde kar yağışının ve soğuk havanın etkili
olduğu Beyşehir ilçesinde aylarca ahır ve ağıllarda kalan hayvanlar, havanın
ısınmasıyla meralarda otlamaya başladı. Hayvanların dağların eteklerini
süslediği Konya'da, karın erimesiyle su seviyesi artan şelalelerde güzel
görüntüler ortaya çıktı.
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