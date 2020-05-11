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Birçok dilde hazırlanan raporu resmi internet sitesi ve sosyal medya aracılığıyla kamuoyuna aktaran DSÖ sıklıkla gündeme gelen, “Koronavirüs yiyecek paketlerinden bulaşır mı” iddialarına da yanıt verdi.

DSÖ resmi Twitter hesabı üzerinden, “Bugüne kadar henüz kimsenin koronavirüse gıda paketlerine dokunarak yakalandığına dair bir kanıt yok fakat gıda güvenliğine dikkat etmek her zaman çok önemli bir yaklaşımdır” mesajını paylaştı.

DSÖ’nün resmi internet sitesinde de paylaşılan raporda ise koronavirüs günlerinde riski en aza indirmek için yapılması gerekenler listelendi.