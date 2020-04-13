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İlaç devleri Pfizer ve ve Sanofi gibi şirketlerin de klinik öncesi aşamada olduğu belirtildi. Avustralyalı araştırmacılar da klinik testlerden birkaç hafta uzakta olduklarını duyurdu. Corona virüs aşısının geliştirilmesinin 2021'i bulacağı belirtiliyor.