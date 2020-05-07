Erzurum'daki popülerliğini her daim koruyan ve kente gelen
yerli ve yabancı turistlerin de damaklarında unutulmaz bir lezzet bırakan cağ
kebabı, yaz- kış sofraları süslüyor. Bölgenin 9 coğrafi işaretinden biri olan
cağ kebabının, Türkiye genelinde marka bir lezzet olduğunu söyleyen işletmeci
Muammer Tanhaş, Erzurum'da 40'a yakın cağ kebabı satan iş yerinin bulunduğunu belirtti.
Bu iş yerlerinde günlük toplam 200'e yakın kuzunun kesildiğini vurgulayan
Tanhaş, "Erzurum'a yolu düşen herkes bunun tadına bakar. Cağ kebabının
lezzeti etinde saklıdır. Deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikte tamamen
organik olarak kekik otları ile beslenen kuzuların eti kebaba ayrı bir lezzet
katar" dedi.
Cağ kebabı etinin özel olarak hazırlandığını ifade eden
Tanhaş, "Kuzu kesilir, karkas et bir gün bekletilir. Et, kemik ve
sinirlerden tek tek ayıklanır. Soğan, yoğurt ve karabiberle terbiye edilir.
Terbiyeli et üç gün dinlendirildikten sonra şişe dizilerek, odun kömüründe
pişirilir. Cağ kebabının yanında müşteriye süzme yoğurt, çoban salata, soğan
salatası ve ezme ikram olarak yani ücretsiz veriyoruz. Bu tadı bugüne kadar
sevmeyeni ise görmedim. Cağ kebabını yemeden Erzurum'dan dönenlerin, gezisi
şüphesiz eksik kalır. Yolu Erzurum'a düşen herkesi bekliyoruz" diye
konuştu.
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