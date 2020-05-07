Hatice Aslan'ın kızı Duha Aslantaş ile birlikte yaşadığı
merkez Meram ilçesi Ayanbey Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde iddiaya göre
eşyalar kendiliğinden tutuşuyor. Yaşananları anlatan Hatice Aslan, eşyaların
kendiliğinden neden tutuştuklarını bilmediklerini söyledi. Eşyalar tutuştuğunda
kendi imkanlarıyla alevleri söndürdükleri ve bir kez itfaiye çağırdıklarını
ifade eden Aslan, yanan eşyalarını da attıklarını belirtti. Sorunun çözüme
kavuşmasına istediğini belirten Aslan, şunları söyledi:
''15- 20 gündür evimizde yangınlar çıkmaya başladı. Aniden
yataklar, yorganlar, perdeler tutuşmaya başlıyor. Kızımın üzerindeki eşyalar
yanıyor. Biz evdeyken yangınlar başlıyor. Biz ne yapacağımızı şaşırdık.
Yetkililere yalvarıyorum. Bize bir çare bulsunlar. Biz bu evde nasıl yatalım.
Zaten yatacak yatağımızda, eşyamız da kalmadı. Ben sabaha kadar uyumadan yangın
çıkarsa söndürürüm diye bekliyorum. Her taraf böyle yandı. Yanan birçok
eşyamızı çöpe attık. İş mi yapacağız, yemek mi yapacağız, hayatımızı mı devam
ettireceğiz bilmiyorum. Böyle bir evde nasıl yaşayalım? Korkuyoruz ama gidecek
bir yerimizde yok. Aldığım bin lira maaşla geçinmeye çalışıyoruz."
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