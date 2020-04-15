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TİŞÖRTTEN MASKE YAPIMI -Tişörtün orta bölümünden dikdörtgen bir parça kesin ve ikiye katlayın. -İki kenarına da eşit sayıda kesik atın. -Kollarından yüz ölçünüze uygun, maskenin ipiymiş gibi düşünerek şerit olacak şekilde 2 bağ kesin. -Kenarlarındaki püskülleri birbirine bağlarken bu bağı da arasından geçirin. -Bitince bağları düğümleyin.