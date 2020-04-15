Koronavirüs salgını devam ediyor... Maske takma zorunluluğu gelmesiyle birlikte evde maske yapma yöntemleri ise araştırılmaya başlandı. Peki evde maske nasıl yapılır?
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Koronavirüs salgını devam ediyor... Maske takma zorunluluğu gelmesiyle birlikte evde maske yapma yöntemleri ise araştırılmaya başlandı. Peki evde maske nasıl yapılır?
KAĞIT HAVLU İLE MASKE NASIL YAPILIR ?Kağıt havluyu bir ters bir düz olacak şekilde katlamanız gerekiyor. Daha sonra ise zımbalamak için kenarlarından kıvırmalısınız.
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KAĞIT HAVLU İLE MASKE NASIL YAPILIR ?Kağıt havluyu bir ters bir düz olacak şekilde katlamanız gerekiyor. Daha sonra ise zımbalamak için kenarlarından kıvırmalısınız.
Lastiğinizi zımbaladıktan sonra aynı işlemi havlunun diğer tarafına da yapmanız gerekiyor.
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Lastiğinizi zımbaladıktan sonra aynı işlemi havlunun diğer tarafına da yapmanız gerekiyor.
Orta kısmına yüzünüzü yerleştirecek kadar açıklık oluşturduktan sonra maskenizi kullanabilirsiniz.
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Orta kısmına yüzünüzü yerleştirecek kadar açıklık oluşturduktan sonra maskenizi kullanabilirsiniz.
KUMAŞ İLE MASKE YAPIMI? Polyester veya viscon cinsi kumaş olması gerekiyor. Kumaşı çenenizin boyutuna ayarlayarak yüzünüze uygun ölçülerde kesiyorsunuz. Ardından kumaşın kenarlarından makasın ucu ile küçük bir delik açıyorsunuz. Geniş bir lastik ile kulağınızın arkasına geçirdikten sonra maskenizi takabilirsiniz.
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KUMAŞ İLE MASKE YAPIMI? Polyester veya viscon cinsi kumaş olması gerekiyor. Kumaşı çenenizin boyutuna ayarlayarak yüzünüze uygun ölçülerde kesiyorsunuz. Ardından kumaşın kenarlarından makasın ucu ile küçük bir delik açıyorsunuz. Geniş bir lastik ile kulağınızın arkasına geçirdikten sonra maskenizi takabilirsiniz.
ŞAL İLE MASKE YAPIMI -Şalınızı önce ikiye, ardından da dörde yatay şekilde katlayın. --Daha sonra yatay şekilde şalın iki ucuna birer lastik geçirin. -Şalların uçlarını içeriye doğru katlayarak iç içe sokun. -Son olarak lastiklerden tutarak maskeyi kulaklarına takabilirsiniz. -Dışarıdan geldiğinizde ev yapımı maskenizi çıkararak 60 derece sıcaklıkta yıkayabilirsiniz. -Yıkadıktan sonra yine aynı şekilde yaparak kullanabilirsiniz.
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ŞAL İLE MASKE YAPIMI -Şalınızı önce ikiye, ardından da dörde yatay şekilde katlayın. --Daha sonra yatay şekilde şalın iki ucuna birer lastik geçirin. -Şalların uçlarını içeriye doğru katlayarak iç içe sokun. -Son olarak lastiklerden tutarak maskeyi kulaklarına takabilirsiniz. -Dışarıdan geldiğinizde ev yapımı maskenizi çıkararak 60 derece sıcaklıkta yıkayabilirsiniz. -Yıkadıktan sonra yine aynı şekilde yaparak kullanabilirsiniz.
TİŞÖRTTEN MASKE YAPIMI -Tişörtün orta bölümünden dikdörtgen bir parça kesin ve ikiye katlayın. -İki kenarına da eşit sayıda kesik atın. -Kollarından yüz ölçünüze uygun, maskenin ipiymiş gibi düşünerek şerit olacak şekilde 2 bağ kesin. -Kenarlarındaki püskülleri birbirine bağlarken bu bağı da arasından geçirin. -Bitince bağları düğümleyin.
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TİŞÖRTTEN MASKE YAPIMI -Tişörtün orta bölümünden dikdörtgen bir parça kesin ve ikiye katlayın. -İki kenarına da eşit sayıda kesik atın. -Kollarından yüz ölçünüze uygun, maskenin ipiymiş gibi düşünerek şerit olacak şekilde 2 bağ kesin. -Kenarlarındaki püskülleri birbirine bağlarken bu bağı da arasından geçirin. -Bitince bağları düğümleyin.

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