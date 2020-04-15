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KUMAŞ İLE MASKE YAPIMI? Polyester veya viscon cinsi kumaş olması gerekiyor. Kumaşı çenenizin boyutuna ayarlayarak yüzünüze uygun ölçülerde kesiyorsunuz. Ardından kumaşın kenarlarından makasın ucu ile küçük bir delik açıyorsunuz. Geniş bir lastik ile kulağınızın arkasına geçirdikten sonra maskenizi takabilirsiniz.
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ŞAL İLE MASKE YAPIMI -Şalınızı önce ikiye, ardından da dörde yatay şekilde katlayın. --Daha sonra yatay şekilde şalın iki ucuna birer lastik geçirin. -Şalların uçlarını içeriye doğru katlayarak iç içe sokun. -Son olarak lastiklerden tutarak maskeyi kulaklarına takabilirsiniz. -Dışarıdan geldiğinizde ev yapımı maskenizi çıkararak 60 derece sıcaklıkta yıkayabilirsiniz. -Yıkadıktan sonra yine aynı şekilde yaparak kullanabilirsiniz.
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TİŞÖRTTEN MASKE YAPIMI -Tişörtün orta bölümünden dikdörtgen bir parça kesin ve ikiye katlayın. -İki kenarına da eşit sayıda kesik atın. -Kollarından yüz ölçünüze uygun, maskenin ipiymiş gibi düşünerek şerit olacak şekilde 2 bağ kesin. -Kenarlarındaki püskülleri birbirine bağlarken bu bağı da arasından geçirin. -Bitince bağları düğümleyin.
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