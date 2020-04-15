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Türkiye’deki insanlar artık 39 milyon şarkıdan oluşan şarkı kütüphanesinden arama yaparak hikayelerinde paylaştıkları fotoğraflara ve videolara müzik ekleyebilecek. Eğer paylaşılan şarkının sözleri de mevcutsa, şarkı sözleri otomatik olarak hikayede belirecek ve kullanıcılar bu sözlerin animasyonunu ve yazı stilini değiştirerek çıkartmalara benzer şekilde döndürebilecek ve boyutunu ayarlayabilecek.
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Kullanıcıların arkadaşları, soru çıkartmasına müzik kütüphanesinden seçtikleri bir şarkı ile cevap verebilecek ve bu cevaplar hikayelerde paylaşılabilecek. Şarkı paylaşmak, arkadaşlarla bağlantı kurmak için her zaman güzel bir yoldu. Şimdiyse kullanıcılar Instagram Hikayeler üzerinden bir şarkı listesi oluşturmak ya da ruh hallerini ifade etmek için fikir alışverişinde bulunabilecekler.
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Birçok insanın kendilerini ifade etmelerini ve başkalarıyla bağlantı kurmalarını sağlayan müziğin, aynı zamanda Türkiye’deki topluluğumuzun en büyük tutkularından biri olduğunun farkındayız. Bu sebeple, Türkiye’deki müzik sektörünün önde gelen plak şirketleriyle işbirliği yaparak ülkedeki insanların müzik özelliklerine kavuşmasını sağladık.
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