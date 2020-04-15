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Kullanıcıların arkadaşları, soru çıkartmasına müzik kütüphanesinden seçtikleri bir şarkı ile cevap verebilecek ve bu cevaplar hikayelerde paylaşılabilecek. Şarkı paylaşmak, arkadaşlarla bağlantı kurmak için her zaman güzel bir yoldu. Şimdiyse kullanıcılar Instagram Hikayeler üzerinden bir şarkı listesi oluşturmak ya da ruh hallerini ifade etmek için fikir alışverişinde bulunabilecekler.