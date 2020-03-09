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Andiç, "Oğlum, 'Köpeğimiz vardı öldü' diye ağlıyor. 'Ben okula gitmiyorum' dedi. Sabahtan beri oğlumla uğraşıyoruz. Çok seviyordu. Burada oynuyorlardı, aynı arkadaş gibiydi" diye konuştu.