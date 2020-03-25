İngiltere'de koronavirüse karşı alınan sert önlemler sokakların boşalmasına yol açtı. Başbakan Boris Johnson, koronavirüsün yayılmasına karşı izlenecek politikaları açıklarken aynı haneden insanlar dışında ikiden fazla kişinin kamusal alanlarda bir araya gelmesini yasakladı.
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İngiltere'de koronavirüse karşı alınan sert önlemler sokakların boşalmasına yol açtı. Başbakan Boris Johnson, koronavirüsün yayılmasına karşı izlenecek politikaları açıklarken aynı haneden insanlar dışında ikiden fazla kişinin kamusal alanlarda bir araya gelmesini yasakladı.
Londra metrosunda çoğu sefer Jubilee hattındaki bu sefer gibi boştu…
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Londra metrosunda çoğu sefer Jubilee hattındaki bu sefer gibi boştu…
Ama District hattındaki bu tren gibi bazı seferlerse çok kalabalıktı, Başbakan Johnson'ın "zorunda değilseniz işe gitmeyin" çağrısına rağmen.
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Ama District hattındaki bu tren gibi bazı seferlerse çok kalabalıktı, Başbakan Johnson'ın "zorunda değilseniz işe gitmeyin" çağrısına rağmen.
Johnson halkın yalnızca bazı durumlarda evden çıkabileceğini açıkladı.
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Johnson halkın yalnızca bazı durumlarda evden çıkabileceğini açıkladı.
Bunlardan biri, günde bir kere yürüyüş, koşu veya bisiklet gibi bir spor için evden çıkma hakkı. Fakat bunda da insanların araya mesafe koyması bekleniyor.
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Bunlardan biri, günde bir kere yürüyüş, koşu veya bisiklet gibi bir spor için evden çıkma hakkı. Fakat bunda da insanların araya mesafe koyması bekleniyor.
Bireylerin başka hanelerden kişilerle birlikte spor yapması yasak.
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Bireylerin başka hanelerden kişilerle birlikte spor yapması yasak.
Ordu birlikleri Londra merkezindeki St. Thomas Hastanesi'ne koruyucu ekipman tedarikine yardımcı oldu.
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Ordu birlikleri Londra merkezindeki St. Thomas Hastanesi'ne koruyucu ekipman tedarikine yardımcı oldu.
Leicestershire'daki M1 otoyolu, sıradanlaşmış iş çıkışı trafiğinden yoksundu.
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Leicestershire'daki M1 otoyolu, sıradanlaşmış iş çıkışı trafiğinden yoksundu.
Otoyoldaki tabelalarla halka mecbur kalmadıkça seyahat etmemeleri söylendi.
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Otoyoldaki tabelalarla halka mecbur kalmadıkça seyahat etmemeleri söylendi.
Ülkede dükkanlar kapatılırken bunlara çok sayıda da istisna getirildi: Marketler, benzinlikler, postaneler, çamaşırhaneler, bisiklet mağazaları, petshoplar, nalburlar, bankalar…
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Ülkede dükkanlar kapatılırken bunlara çok sayıda da istisna getirildi: Marketler, benzinlikler, postaneler, çamaşırhaneler, bisiklet mağazaları, petshoplar, nalburlar, bankalar…
Gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçları satın almak için evden çıkmaya izin veriliyor fakat bunun da olabildiğince az yapılması talep ediliyor.
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Gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçları satın almak için evden çıkmaya izin veriliyor fakat bunun da olabildiğince az yapılması talep ediliyor.
Kütüphaneler, çocuk oyun parkları ve ibadethaneler de kapatılan diğer yerler arasında.
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Kütüphaneler, çocuk oyun parkları ve ibadethaneler de kapatılan diğer yerler arasında.
Azalan talep nedeniyle British Airways'in çok sayıda uçağı Bournemouth Havalimanı'nda park halinde bekliyor.
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Azalan talep nedeniyle British Airways'in çok sayıda uçağı Bournemouth Havalimanı'nda park halinde bekliyor.
İngiltere'de çok sayıda çocuk, "Joe ile beden eğitimi" kanalından video izleyerek egzersiz yapıyor.
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İngiltere'de çok sayıda çocuk, "Joe ile beden eğitimi" kanalından video izleyerek egzersiz yapıyor.

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