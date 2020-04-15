Virüsle mücadele edenler ve yöntemleri çizimlere konu oldu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlisi Hakan Keleş, dünyayı etkisi altına alan virüsü, kent görselleri üzerine çizdiği büyük ölçekli karakterlerin yer aldığı çalışmalara taşıdı.
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Virüsle mücadele edenler ve yöntemleri çizimlere konu oldu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlisi Hakan Keleş, dünyayı etkisi altına alan virüsü, kent görselleri üzerine çizdiği büyük ölçekli karakterlerin yer aldığı çalışmalara taşıdı.

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