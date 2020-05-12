İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeyle tüm lokanta,
restoranlar gibi iş yerleri sadece paket servis ve gel-al uygulaması ile hizmet
veriyor. Kebap diyarı Gaziantep'te de salgın nedeniyle uygulanan yasak en çok
ocak başında kebap tüketen vatandaşları etkiledi. Neredeyse her gün kebapçılara
uğrayan ancak yasak ile bundan mahrum kalan vatandaşlar, salgının bir an önce
sonlanmasını ve ocak başında kebap yeme özlemlerinin sona ermesini istiyor.
Gaziantep'teki lokantalar ve kebapçılar da vatandaşlardan
her gün yüzlerce mesaj aldıklarını ifade etti. Sosyal medya ve diğer
kanallardan müşterilerin kendilerine kebabı çok özledikleri ve salgın sonrası ilk
işlerinin lokanta ziyareti olduğu mesajı gönderdiğini belirten lokantacılardan
Yalçın Taşdelen, "İnsanlar, yasaklar bittiği anda kebapçılara koşacak.
İnsanların kebaba çok büyük özlemi var. Her gün bizlere yüzlerce kebabı
özlediklerine dair müşterilerimizden mesaj geliyor. Normalde Ramazan ayındayız
sahur ve iftarda tonlarca et ve sakatat tüketilirdi. Ama şu an bunların
hiçbirisi yok. En kısa zamanda normale dönmeyi bekliyoruz'' dedi.
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