5

Gaziantep'teki lokantalar ve kebapçılar da vatandaşlardan her gün yüzlerce mesaj aldıklarını ifade etti. Sosyal medya ve diğer kanallardan müşterilerin kendilerine kebabı çok özledikleri ve salgın sonrası ilk işlerinin lokanta ziyareti olduğu mesajı gönderdiğini belirten lokantacılardan Yalçın Taşdelen, "İnsanlar, yasaklar bittiği anda kebapçılara koşacak. İnsanların kebaba çok büyük özlemi var. Her gün bizlere yüzlerce kebabı özlediklerine dair müşterilerimizden mesaj geliyor. Normalde Ramazan ayındayız sahur ve iftarda tonlarca et ve sakatat tüketilirdi. Ama şu an bunların hiçbirisi yok. En kısa zamanda normale dönmeyi bekliyoruz'' dedi.