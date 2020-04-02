Koronavirüs tüm dünyada can almaya devam ediyor. Türkiye'de sokağa çıkma yasağı ilan edilmediği ya da ücretli izin verilmediği için virüs riskine rağmen çalışmak zorunda olan yurttaşlar ise isyanda! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası' karikatür dergilerinin bu haftaki kapaklarında yerini buldu.
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Koronavirüs tüm dünyada can almaya devam ediyor. Türkiye'de sokağa çıkma yasağı ilan edilmediği ya da ücretli izin verilmediği için virüs riskine rağmen çalışmak zorunda olan yurttaşlar ise isyanda! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası' karikatür dergilerinin bu haftaki kapaklarında yerini buldu.
Uykusuz'un karikatüründe; televizyonda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanları, kurye ve market çalışanları gibi çalışanların çalışmaya devam etmesine, belli bir kesimin evde kalmasına, diğerlerinin bağış yapmasına karar veriyor.
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Uykusuz'un karikatüründe; televizyonda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanları, kurye ve market çalışanları gibi çalışanların çalışmaya devam etmesine, belli bir kesimin evde kalmasına, diğerlerinin bağış yapmasına karar veriyor.
Leman ise kapağına 'Halk yardım beklerken devlet İBAN veriyor' başlığını attı ve yurttaşlar yardım beklerken Erdoğan'ın koronavirüs için başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na atıfta bulunarak 'o istemeden sen iste başganım' dedi.
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Leman ise kapağına 'Halk yardım beklerken devlet İBAN veriyor' başlığını attı ve yurttaşlar yardım beklerken Erdoğan'ın koronavirüs için başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na atıfta bulunarak 'o istemeden sen iste başganım' dedi.

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