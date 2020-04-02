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Koronavirüs tüm dünyada can almaya devam ediyor. Türkiye'de sokağa çıkma yasağı ilan edilmediği ya da ücretli izin verilmediği için virüs riskine rağmen çalışmak zorunda olan yurttaşlar ise isyanda! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası' karikatür dergilerinin bu haftaki kapaklarında yerini buldu.
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