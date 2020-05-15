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5. National Theatre Live: All About Eve / 8.2

National Theatre Live: All About Eve de aklınızı başınızdan alacak filmler arasında yer alıyor. IMDB puanı oldukça yüksek olan bu film, işini çok iyi yapan ve son derece meşhur olan bir oyuncunun yerini kendisinden daha genç ve çekici olan yeni bir oyuncuya bırakmak zorunda kalmasını anlatıyor. Ancak usta tiyatro oyuncusunun yerini bırakmak gibi bir niyeti yok. Bu filmde ise tiyatro sahnesinin ardından yaşanan entrikaları izliyoruz.