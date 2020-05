15

14. The Art of Racing in the Rain / 7.5

İçinizi ısıtıp aklınızı başından alacak bu film dram-komedi türünde. Başrollerde ise başarılı oyuncular Milo Ventimiglia ve Amanda Seyfried’ı izliyoruz. Film aynı Garth Stein’in 23 dile çevrilen aynı isimli kitabından uyarlandı. Filmin konusuna gelecek olursak; aklınızı başınızdan alacak filmler listemizde yer alan The Art of Racing in the Rain; Enzo isimli yaşlı bir golden cinsi köpeğin gözünden, insan yaşamını anlatıyor. Köpeği seslendiren kişi ise Kevin Costner.