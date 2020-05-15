1. Inception / 8.8
Bir sinema efsanesine dönüşen Inception’a bu listede yer vermesek olmazdı. Christopher Nolan‘ın yazıp yönettiği ve adeta efsaneleşen bu filmi hala izlemediyseniz kesinlikle bir şans vermelisiniz. İnanılmaz senaryosu ve eşsiz kurgusu ile Inception zihnin sınırlarını zorluyor. Inception, Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) isimli yetenekli bir hırsızı odak noktasına alıyor. Bu hırsızın çaldığı şeyler ise insanların sırları! Hem de onları rüya görme anında, bilinçaltının derinliklerinden çekip çıkarıyor.
2. Truth and Justice / 8.7
Tanel Toom’un yönettiği 2019 Estonya yapımı bu film epik bir drama filmi. Aklınızı başınızdan alacak filmler listesinde yer alan bu film, Estonyalı bir çiftçinin, verimli olduğuna inandığı bir araziyi satın almasıyla başlıyor. Ancak çiftçinin satın aldığı bu arazi koca bir bataklıktan ibaret. Bu ise onun hayallerinin yıkılmasına neden oluyor. Kimseden yardım bulamadığında ise farklı güçlerden yardım istemeye karar veriyor.
3. Interstaller / 8.6
Christopher Nolan’ın bir diğer harikası olan Interstaller’ın başrollerinde ise Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain ve Michael Caine oynuyor. Aklınızı başınızdan alacak filmler listemizde yer alan bu film, yakın bir gelecekte geçiyor. İnsanoğlunun kuraklık nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı bu zamanda, keşfedilen bir solucan deliği, insanlığın kurtulma umudunun yeşermesine neden oluyor.
4. Memento / 8.4
Sinema klasiklerinden biri olan Memento, Christopher Nolan klasiklerinden biri. Aklın sınırlarını zorlamayı seven Nolan, bu filmde ise kısa süreli hafıza kaybı olan bir adamın karısını öldürenleri bulma çabasını konu ediyor. Sinema şaheserlerinden olan bu filmi, hala izlemediyseniz kesinlikle izlemelisiniz!
5. National Theatre Live: All About Eve / 8.2
National Theatre Live: All About Eve de aklınızı başınızdan alacak filmler arasında yer alıyor. IMDB puanı oldukça yüksek olan bu film, işini çok iyi yapan ve son derece meşhur olan bir oyuncunun yerini kendisinden daha genç ve çekici olan yeni bir oyuncuya bırakmak zorunda kalmasını anlatıyor. Ancak usta tiyatro oyuncusunun yerini bırakmak gibi bir niyeti yok. Bu filmde ise tiyatro sahnesinin ardından yaşanan entrikaları izliyoruz.
6. Donnie Darko (2001) / 8.0
Sinema tarihine adını yazdıran bu filmin başrollerinde Jake Gyllenhaal, Jena Malone ve Drew Barrymore yer alıyor. Film, 1988 yılında geçiyor ve Donnie Darko isimli gencin yaşadığı gizemli macerayı konu ediniyor. Darko, bir gece insan-tavşan karışımı olan bir yaratık tarafından odasından çıkarılıp bir sırra doğru sürükleniyor ve olaylar gelişiyor. Donnie Darko, aklınızı başınızdan alacak filmler arasında yer alıyor.
7. Mullholland Dr. / 8.0
Yönetmenliğini ve senaristliğini David Lynch‘in üstlendiği bu filmde; Naomi Watts ve Laura Elena Harring’i izliyoruz. Film, Los Angeles’a gelip halasının evinde kalırken hafızasını kaybedip aynı evde saklanan Rita ile karşılaşan ve onunla arkadaş olan Betty Elms adlı bir oyuncunun hikayesini anlatıyor.
9. Stranger Than Fiction / 7.7
Stranger Than Fiction ise bir yazar olan Karen Eiffel’ın on yıllık çalışmanın ardından sonunda kitabını tamamlamasını konu ediniyor. Ancak Karen’ın önünde bir engel var. Bu da kitabın ana karakteri Harold Crick’i nasıl öldüreceğini bulmak. Yazar romanının sonuna odaklanırken, olaylar çok farklı bir hal almaya başlıyor.
10. Inside Man / 7.6
Spike Lee’nin yönetmen koltuğunda oturduğu bu film, bir banka hırsızı ve onun peşindeki dedektifleri konu ediniyor. Ustaca kurgulanmış ve akıl oyunları ile dolu olan bu filmde, hırsızlarla başa çıkamayan dedektifler onların asıl amacını sorgulamaya başlıyor ve işler içinden çıkılmaz bir hal alıyor.
12. Gone Baby Gone / 7.6
Dennis Lehane’in aynı isimli romanından sinemaya uyarlanan filmin kadrosunda usta oyuncu Morgan Freeman da bulunuyor. Film 4 yaşındaki Amanda isimli küçük bir kızın ortadan kaybolmasını polislerin ve kızın ailesinin tuttuğu dedektiflerin küçük Amanda’yı ararken uyuşturucu satıcıları ve sübyancılarla karşılaşmasını konu ediniyor. Dava çözülmek üzereyken ise başka bir olay patlak veriyor.
13. La Piel Que Habito / 7.6
İspanyol sinemasının en iyi örneklerinden olan bu filmde ise, Antonio Banderas ve Elena Anaya yer alıyor. Tam anlamıyla akıl tutulması yaşatacak bu filmde; kızına tecavüz eden bir adamdan intikam almaya çalışan psikolojisi bozuk bir plastik cerrahın saplantıları konu ediniliyor.
14. The Art of Racing in the Rain / 7.5
İçinizi ısıtıp aklınızı başından alacak bu film dram-komedi türünde. Başrollerde ise başarılı oyuncular Milo Ventimiglia ve Amanda Seyfried’ı izliyoruz. Film aynı Garth Stein’in 23 dile çevrilen aynı isimli kitabından uyarlandı. Filmin konusuna gelecek olursak; aklınızı başınızdan alacak filmler listemizde yer alan The Art of Racing in the Rain; Enzo isimli yaşlı bir golden cinsi köpeğin gözünden, insan yaşamını anlatıyor. Köpeği seslendiren kişi ise Kevin Costner.
15. Pi (1998) / 7.5
1998 yapımı bu filmde ise sorunlu bir kişiliğe sahip ancak matematik konusunda son derece yetenekli olan Max isimli ana karaktere odaklanılıyor. Doğanın sayısal olarak bir kodlama sistemine sahip olduğunu keşfeden Max, bu kodu çözmeyi henüz başaramasa da aşmak için farklı şeyler deniyor.
16. Just Mercy / 7.5
Michael B. Jordan ve Jamie Foxx’un başrollerinde oynadığı bu film de aklınızı başınızdan alacak filmler arasında yer alıyor. Film gerçek bir hikayeye dayanıyor. filmde genç bir avukat olan Bryan Stevenson’ın masum olduğuna inandığı genç bir mahkum için verdiği adalet mücadelesi anlatılıyor. İçinize işleyip, sizde derin bir etki yaratacak bu filme bir şans vermenizi tavsiye ediyoruz!
17. A Hidden Life / 7.4
Destansı bir tarihi drama filmi olarak nitelendirilen bu filmin yönetmeni Terrence Malick. Gerçek bir hikayeyi konu edinen bu filmde, vicdani retçi olan Franz Jägerstätter konu ediniliyor. Avusturyalı Franz Jägerstätter, II Dünya Savaşı’nda yaşananların ardından Naziler için savaşmayı reddediyor ve bu yüzden de 1943 yılında idam ediliyor.
18. The Painted Bird / 7.2
Václav Marhoul tarafından yönetilen bu siyah-beyaz film aslında bir savaş draması. Sizi derinden etkileyecek bu film, savaş sırasında kimsesiz kalan bir çocuğun hikayesini konu ediyor. Ebeveynleri tarafından terk edilen bu çocuk, yalnız bir şekilde köyleri dolaşmaya başlıyor ancak bu gezinti esnasında onu derinden etkileyecek bir şeye şahit oluyor.
20. The Best of Enemies / 7.1
The Best of Enemies ise çetin bir insan hakları aktivisti olan Ann Atwater üzerine odaklanıyor. Atwater, bir topluluk zirvesine yerel Ku Klux Klan lideri C.P. Ellis’e isteksizce eşlik etmek zorunda kalıyor. Ancak daha sonra bu ikili arasında beklenmedik bir iletişim yaşanıyor. 1971 yılında Durham, Kuzey Karolina’daki okulların ırk ayrımının kaldırılması üzerine düzenlenen zirvede yaşananlar, Durham, Atwater ve Ellis’in hayatını sonsuza kadar değiştiriyor.
21. Promising Young Woman / 6.8
Carey Mulligan ve Bo Burnham gibi isimlerin yer aldığı bu film ise, tıp fakültesini bırakıp bir kahve dükkanında çalışmak zorunda kalan Cassie’ye (Carey Mulligan) odaklanıyor. Carrie’nin geleceğinin parlak olduğu konusunda pek çok kişi hemfikir. Ancak yaşadığı üzücü bir olay tüm hayallerinin suya düşmesine neden oluyor.
22. Give Me Liberty / 6.7
Tıbbi nakliye sürücüsü olan genç bir adamın bir grup yaşlı kişiyi bir cenazeye götürmesini ve bu esnada ise yaşadıklarını konu alan bu filmde oldukça sıra dışı olaylara tanık olacaksınız. Aklınızı başınızdan alacak filmler arasında yer alan Give Me Liberty, Kirill Mikhanovsky tarafından yönetildi.
23. King of the Belgians / 6.5
Aklınızı başınızdan alacak filmler listemizde yer alan bir diğer filmde King of the Belgians. Filmin konusu ise şöyle; Belçika Kralı III. Nicolas, İstanbul’a resmi bir ziyarette bulunurken, acil bir durum oluşur ve Belçika’ya dönmesi gerekir. Ancak bir fırtına nedeniyle tüm uçuşlar iptal edilir. Kara yolunu kullanarak ülkesine dönmeye karar veren kral ise bu yolculuk, III. Nicolas’ın gerçekte kim olduğunu anlamaya çalıştığı bir iç yolculuk haline gelir.
24. On the Milky Road / 6.4
Sırp yönetmen Emir Kusturica’nın bu filminde Monica Belluci başrolde yer alıyor. Film, bir adamın yaşamından 3 döneme odaklanıyor. Üç dönem ise birbirinden çok farklı ilki; Bosna Savaşı sırasında sütçü olarak cepheye süt taşıdığı günler, ikincisi; gizemli İtalyan bir kadına aşık olduğu zaman ve üçüncüsü ise keşiş olarak inzivaya çekilip hayatını düşündüğü dönem.
25. Swallow / 6.3
Haley Bennett, Austin Stowell, Elizabeth Marvel, David Rasche ve Denis O’Hare’nin oynadığı 2019 yapımı bu psikolojik gerilim türündeki filmin konusu ise oldukça farklı. Hamile bir kadının hayatına odaklanılan filmde, hamile olan ana karakter bu süreçte farklı ve tehlikeli nesneleri yeme, yutma dürtüsü duyuyor. Peki bununla nasıl başa çıkacak?
27. The Perfection / 6.1
Netflix yapımı bu filmde ise Allison Williams, Logan Browning ve Steven Weber yer alıyor. Çok yetenekli ancak kariyerinden vazgeçmek zorunda kalan bir viyolonsel dâhisinin hikayesini konu edinen filmde Charlotte isimli ana karakter yıllar sonra kendi eğitmenlerinin yeni yıldızını görünce onlarla iletişime geçmeye karar veriyor. Ancak Charlotte bu iletişimi kurarken oldukça farklı planlar peşinde. Gerilim türündeki bu film, zihninizin sınırlarını zorlayacak türden.
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