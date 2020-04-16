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CHP Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Uğur Kalkan kişisel twitter hesabından, oyuncu ve senarist Hasan Kaçan'la önemli iddialarda bulundu. Kaçan'ın AKP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi döneminde 2016 ve 2018 yılları arasında 8 ihaleye tek başına girdiğini ve 8 ihalenin de kendisinde kaldığını iddia eden Kalkan belgeleri de paylaştı. İşte Uğur Kalkan'ın iddiası ve paylaştığı belgeler...
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