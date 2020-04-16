CHP Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Uğur Kalkan kişisel twitter hesabından, oyuncu ve senarist Hasan Kaçan'la önemli iddialarda bulundu. Kaçan'ın AKP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi döneminde 2016 ve 2018 yılları arasında 8 ihaleye tek başına girdiğini ve 8 ihalenin de kendisinde kaldığını iddia eden Kalkan belgeleri de paylaştı. İşte Uğur Kalkan'ın iddiası ve paylaştığı belgeler...
1
CHP Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Uğur Kalkan kişisel twitter hesabından, oyuncu ve senarist Hasan Kaçan'la önemli iddialarda bulundu. Kaçan'ın AKP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi döneminde 2016 ve 2018 yılları arasında 8 ihaleye tek başına girdiğini ve 8 ihalenin de kendisinde kaldığını iddia eden Kalkan belgeleri de paylaştı. İşte Uğur Kalkan'ın iddiası ve paylaştığı belgeler...
"Hasan Kaçan'ın Akp'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi zamanında 188 Bin Lira ihale aldığı basına yansımıştı.Bu bilgi çok ama çok eksik.Hasan Bey o kadar başarılı ki 2016-7-8 yıllarında 8 ihaleye tek başına giriyor,8 ihale de kendisinde kalıyor.Toplam 1.1 Milyon TL"
2
"Hasan Kaçan'ın Akp'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi zamanında 188 Bin Lira ihale aldığı basına yansımıştı.Bu bilgi çok ama çok eksik.Hasan Bey o kadar başarılı ki 2016-7-8 yıllarında 8 ihaleye tek başına giriyor,8 ihale de kendisinde kalıyor.Toplam 1.1 Milyon TL"
3
4
5

Video Haberler