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"Hasan Kaçan'ın Akp'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi zamanında 188 Bin Lira ihale aldığı basına yansımıştı.Bu bilgi çok ama çok eksik.Hasan Bey o kadar başarılı ki 2016-7-8 yıllarında 8 ihaleye tek başına giriyor,8 ihale de kendisinde kalıyor.Toplam 1.1 Milyon TL"