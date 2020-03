4

Söz konusu ördeklerin et oranının çok yüksek olduğunu ve erkeklerinin 4 kilogram ağırlığa ulaşabildiğine dikkati çeken Katman, şöyle devam etti: "Normal ördekler gibi ses çıkartmıyorlar. Etinin kırmızı olması nedeniyle çok seviliyor. Kanatlı dendiği zaman akla beyaz et gelir ancak maskeli ördeklerin eti tamamen kırmızı, çok da lezzetli. Ülkemize adaptasyonu çok güzel. Türkiye'nin her yerinde yetiştirilebilir. Çiftliğimdeki hayvanlara hem ülke içerisinden hem de yurt dışından talep çok. Bu ördeklerin fiyatı 300-500 lira arasında değişiyor. Ülkemizdeki siyah ve beyaz çeşitleri de 50-100 lira arasında satılıyor. Bu renkleri az bulunduğu için kıymetli." "Geçen yıl ilk ihracatı yaptık" Katman, kanatlı yetiştiriciliğinde geçen yıl ilk ihracatı yaptıklarını, Irak başta olmak üzere Orta Doğu ülkelerine yüklü miktarda hayvan gönderdiklerini bildirdi. Talebin çok olduğunu ve yetişmekte zorlandığını anlatan Katman, şunları kaydetti: "Çevremdeki üreticilerden toplayarak talepleri sağladık. Bu ördeklerimize Irak, Azerbaycan ve Türkmenistan gibi ülkelerden çok talep var. İnşallah oralara göndereceğiz. Yine hedefimiz ilk olarak Irak. İnşallah ülke ekonomimize güzel bir katkı yapacağız."