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1,4 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulan sıkı karantina ile ülke yeniden doğdu. Dünyanın en kirli altıncı ülkesinde hava belirgin bir şekilde temizlendi. Fabrika atıklarının durmasıyla Ganj'In suyu içilebilecek seviyeye geldi, pek çok nehir uzun zamandır olmadığı kadar berrak akıyor.
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DÜNYANIN EN KİRLİ ALTINCI ÜLKESİNDE HAVA TEMİZLENDİ Ayrıca, dünyanın en kirli 10 ülkesi arasında 6.sırada olan Hindistan’da havanın temizlenmesine yol açtı. Kronik bronşit şikayeti olan ve sabah yürüyüşlerine artık rahat bir şekilde başlayabilen Kunal Chopra, “Bu harika bir değişim. Hava çok daha taze ve nefes alma sorunlarım azaldı” ifadelerini kullandı.
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HER YIL İKİ MİLYON İNSAN KİRLİLİKTEN ÖLÜYOR Küresel Sağlık ve Kirlilik İttifakı'nın Aralık 2019 raporuna göre, Hindistan’da her yıl 2 milyondan fazla insanla kirlilikle ilgili nedenlerden dolayı ölüyor ve dünyada kirlilik nedeniyle en yüksek ölüm oranına sahip. Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi tarafından analiz edilen hava kirliliği verilerine göre, karantinanın ilk günü olan 25 Mart'ta ortalama PM 2.5 olan kirlilik seviyesi % 22 azaldı ve fosil yakıtlardan kaynaklanan nitrojen dioksit % 15 düştü.
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Yeni Delhi'deki Bilim ve Çevre Merkezi genel müdürü Anumita Roychowdhury “Bunlar olağanüstü zamanlar” diyerek hava kirliliğindeki düşüşü daha az araca, inşaat faaliyetlerinin durmasına ve kapatılan fabrikalara bağladı. Roychowdhury, “İnsanlar yüksek kirliliğe sahip bölgelerde koronavirüs karşı daha savunmasız. Akciğerlerimiz ve kalplerimiz zaten tehlikedeydi” ifadelerini kullandı Hindistan’da yaklaşık 20 bin onaylanmış Covid-19 vakası ve 600'den fazla ölüm bildirildi. 3 Mayıs'ta kaldırılması planlanan karantina, Hindistan'ın nehirleri üzerinde de etkili oldu. Ülkenin Hindular tarafından kutsal kabul edilen en uzun nehri olan Ganj'ın berrak sularının resimleri, karantinanın sona ermesine birkaç hafta kala sosyal medyada coşkuyla paylaşıldı.
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"KARANTİNA BİZE ÇEVREYİ KİRLETEN ANA UNSURLARI GÖSTERDİ" Yeni Delhi Çevre Kontrol Kurulu tarafından yapılan yeni bir analizde, karantina esnasında şehir boyunca akan Yamuna Nehri'nin kalitesinin de iyileştiğini buldu. Raporda, 28 fabrika atığının azaldığı ve daha az çöp olduğu belirtildi. Gençlerin iklim değişikliğiyle mücadele etmesine yardımcı bir kuruluş olan Swechha'nın kurucusu Vimlendu Jha, “Karantina bize ana kirlilik kaynaklarının ne olduğunu açıkça gösterdi. Atık sular nehirlerimize bırakılıyor ve suyun siyah olmasının başlıca nedeni bu” açıklamasını yaptı.
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"BİRKAÇ HAFTALIK KARANTİNA HÜKÜMETLERİN ONLARCA YILDIR YAPAMADIĞINI NASIL BAŞARDI" Öte yandan, Jha ve diğer uzmanlar, hükümetin karantinayı sonlandırdığında çevresel iyileşmelerin kısa ömürlü olabileceği konusunda uyardı. “Birkaç haftalık bir karantina hükümetlerin onlarca yıldır yapamadıklarını nasıl başardı?” diyen Jha, yetkililerin daha iyi çevre politikaları tasarlamak için karantina sırasında toplanan verileri incelemesi gerektiğini vurguladı. Roychowdhury ise, karantina sırasında evden çalışma uygulamasına geçen işyerlerinin, trafiğin hava kirliliği üzerindeki etkisini dikkate alarak evden çalışmayı kurumsallaştırması gerektiğini söyledi.
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