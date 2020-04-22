4

HER YIL İKİ MİLYON İNSAN KİRLİLİKTEN ÖLÜYOR Küresel Sağlık ve Kirlilik İttifakı'nın Aralık 2019 raporuna göre, Hindistan’da her yıl 2 milyondan fazla insanla kirlilikle ilgili nedenlerden dolayı ölüyor ve dünyada kirlilik nedeniyle en yüksek ölüm oranına sahip. Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi tarafından analiz edilen hava kirliliği verilerine göre, karantinanın ilk günü olan 25 Mart'ta ortalama PM 2.5 olan kirlilik seviyesi % 22 azaldı ve fosil yakıtlardan kaynaklanan nitrojen dioksit % 15 düştü.