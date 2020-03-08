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'KADINLAR GÜNÜ HEDİYESİ GAZ BOMBASI' Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde eşi ve oğlu ile kurduğu çadırda günlerdir bekleyen Gazel Moteve, Kadınlar Günü'nü de Yunan asker ve polisinin şiddetini giderek arttırdığı bölgede karşıladı. Zaman zaman şarkılar söyleyen Moteve, Yunanistan güvenlik güçlerinin attığı gaz fişeklerini göstererek, "Avrupa bize Kadınlar Günü hediyesi olarak bu gaz fişeklerini göndermişler. Bize bunu layık görmüşler, Avrupa'ya teşekkür ederiz. Bu kadarı da çok ağır oldu. Yardım etmek yerine böyle bir hediye göndermişler. Kadınlar ve çocukları gönderdikleri hediyeler yüzünden burada nefes alamıyorlar" dedi. Dünya Kadınlar Günü'nde, umuda yolculuğa çıktığı Yunanistan sınırında kadınlara da mesaj veren Moteve, "Kadınlar kendi kendilerini koruyacak. Birbirimizi koruyalım, düşünelim. Bir anne, bir çocuğunu daha güzel düşünebiliyor. O yüzen kadınlar birbirlerini düşünsün. Ben ve çocuğum burada nasıl yaşıyoruz, onu düşünsünler. Benim çocuğum aç mı onu düşünsünler, bu soğuktu ne yapıyoruz, onu düşünsünler" diye konuştu.