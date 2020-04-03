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ABD'de araştırma görevlisi olan Prof. Dr. Onur Başer, İstanbul ve Ankara'da koronavirüs salgınından etkilenebilecek en riskli bölgeleri açıkladı. İstanbul'da Esenler, Ankara'da ise Keçiören en riskli bölgeler arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahretin Koca, dün akşam saatlerinde Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından koronavirüs vakaları ile ilgili il bazlı Türkiye Haritası'nı paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı haritaya göre, Türkiye'de en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü il 8 bin 852 vaka ile İstanbul oldu. İstanbul'un ardından ise İzmir ve Ankara geliyor. İSTANBUL VE ANKARA'DAKİ EN RİSKLİ İLÇELER ABD'de araştırma görevlisi olan Prof. Dr. Onur Başer de İstanbul ve Ankara'da, virüsün yayılma hızı beklentileri üzerine bir çalışma gerçekleştirdi. İstanbul'un sıkışıklık endeksine göre risk haritasını yorumlayan Pror. Dr. Onur Başer, en riskli bölgeleri açıkladı.