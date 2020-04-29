Üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da yoğunluk yaşanıyor. Esenyurt'ta kurulan pazardan 'iğne atsan düşmez' görüntüleri yansırken sosyal mesafe hiçe sayıldı. Sultanbeyli'de bir banka önünde uzun kuyruklar oluştu.
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Üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da yoğunluk yaşanıyor. Esenyurt'ta kurulan pazardan 'iğne atsan düşmez' görüntüleri yansırken sosyal mesafe hiçe sayıldı. Sultanbeyli'de bir banka önünde uzun kuyruklar oluştu.
ESENYURT- Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanacak üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Esenyurt'ta kurulan bir semt pazarında yoğunluk oluştuğu görüldü.
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ESENYURT- Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanacak üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Esenyurt'ta kurulan bir semt pazarında yoğunluk oluştuğu görüldü.
Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı pazarda 65 yaş üstü vatandaşlar ve 20 yaş altındaki gençler zabıta ekipleri tarafından dışarıya çıkartıldı.
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Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı pazarda 65 yaş üstü vatandaşlar ve 20 yaş altındaki gençler zabıta ekipleri tarafından dışarıya çıkartıldı.
SULTANBEYLİ- Sultanbeyli'de ise banka önlerinde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.
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SULTANBEYLİ- Sultanbeyli'de ise banka önlerinde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.
Koronavirüs önlemleri kapsamında kuyrukta bekleyen vatandaşları ekipler zaman zaman uyardı.
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Koronavirüs önlemleri kapsamında kuyrukta bekleyen vatandaşları ekipler zaman zaman uyardı.

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