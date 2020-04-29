Sağlık Bakanlığı, "Hayat Eve Sığar" uygulamasına güncelleme getirdi. Buna göre, kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor. İşte İstanbul`un Koronavirüs vaka yoğunluk haritası... KAĞITHANE
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Sağlık Bakanlığı, "Hayat Eve Sığar" uygulamasına güncelleme getirdi. Buna göre, kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor. İşte İstanbul`un Koronavirüs vaka yoğunluk haritası... KAĞITHANE
KARTAL
2
KARTAL
KOZYATAĞI
3
KOZYATAĞI
KÜÇÜKÇEKMECE
4
KÜÇÜKÇEKMECE
SARIYER
5
SARIYER
6
7
ÜSKÜDAR
8
ÜSKÜDAR
SULTANBEYLİ
9
SULTANBEYLİ
ATAŞEHİR
10
ATAŞEHİR
BEYKOZ
11
BEYKOZ
12
BEYOĞLU
13
BEYOĞLU
BÜYÜKÇEKMECE
14
BÜYÜKÇEKMECE
ESENLER
15
ESENLER
ETİLER
16
ETİLER
KADIKÖY
17
KADIKÖY

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