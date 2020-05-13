3
Yapılan
takip sonucunda ekipler Şişli'de bir sanat evine operasyon düzenledi. Yapılan
operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda toplam 78
parçadan oluşan Osmanlı dönemine ait 170 cm uzunluğunda cam vitray, İznik
ve Çanakkale Seramik örnekleri, kilise ikon örnekleri, Selçuklu dönemine ait
pişmiş toprak kase örnekleri, Safevi dönemine ait miğfer gibi tarihi eserler
ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürürken ele geçirilen eserler
İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde sergilendi.
Video Haberler
- Kısıtlama kalktı, çocuklar parklara akın etti
- Video çekip sosyal medyada yayınlayacaklardı
- Akşam saatlerinde kaydedildi: Polisler böyle kovaladı
- İşte dünyanın en kısa boylu adamı
- Dört saatlik sürede babalarının mezarına koştular
- Yer: Artvin... Milli sporcudan korkutan atlayış
- 301 madenci mezarları başında anıldı
- Buket Aydın hakkında dikkat çeken iddia
- 800 liraya satılıyor! Birçok Avrupa ülkesinden talep var
- Bilim Kurulu üyesinden 'Berber' uyarısı