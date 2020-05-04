<p>Avrasya Araştırma Şirketi'nin açıkladığı son anket sonuçlarına göre, başta Mansur Yavaş, Muhittin Böcek ve Ekrem İmamoğlu olmak üzere tüm CHP'li belediye başkanları oyunu artırdı.&nbsp;</p><p>İşte ayrıntılar...</p>
1

Avrasya Araştırma Şirketi'nin açıkladığı son anket sonuçlarına göre, başta Mansur Yavaş, Muhittin Böcek ve Ekrem İmamoğlu olmak üzere tüm CHP'li belediye başkanları oyunu artırdı. 

İşte ayrıntılar...

<p><br></p>
2


<p><br></p>
3


<p><br></p>
4


<p><br></p>
5


<p><br></p>
6


<p><br></p>
7


<p><br></p>
8


<p><br></p>
9


<p><br></p>
10


<p><br></p>
11


Video Haberler