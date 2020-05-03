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COVID HASTALARINDA ÖNE ÇIKAN BEŞ DERİ RAHATSIZLIĞI Toplam 375 hastanın ayrıntılarının incelenmesi sonucunda, şu beş ortak cilt sorunu tespit edildi: * El ve ayaklarda, kaşıntı ve acıya da yol açan, soğuk ısırması benzeri lezyonlar. Bunlar genelde daha genç hastalarda, hastalığın ilerleyen safhalarında görüldü ve ortalama olarak 12 gün sürdü. Bu soruna, incelenen vakaların yüzde 19’unda, daha hafif enfeksiyonlarda rastlandı. * Gövde, kol ve bacaklarda küçük, sivilce benzeri ve genellikle kaşıntılı kızarıklıklar. Bunlar, orta yaşlı hastalarda görüldü ve yaklaşık 10 günde, diğer semptomlardan önce kayboldu. İncelenen hastaların yüzde 9’unda bu cilt sorunlarına rastlandı. * Kurdeşene benzeyen, pembe veya beyaz kabarcıklar. Bunlar genellikle gövdede görülmekle beraber, bazen avuç içlerinde de tespit edildi. İncelenen hastaların yüzde 19’unda bu soruna rastlandı. * Makülopapül olarak adlandırılan, benekli ve küçük kızarıklıklar. Bu sorun, incelenen vakaların yüzde 47’sinde, daha ağır enfeksiyon geçiren kişilerde görüldü. Yaklaşık yedi gün içinde yok oldu. Araştırmacılar, makülopapüllerin en yaygın görülen cilt sorunu olduğunu tespit etti. * Livedo olarak adlandırılan, ciltte yaygın ve alacalı bir görüntüye yol açan morumsu kızarıklıklar. Zayıf kan dolaşımı göstergesi olan bu sorun, hastalığı ağır geçiren daha yaşlı hastalarda (incelenen vakaların yüzde 6’sı) görüldü. Araştırmacılar, virüslerin ciltte kızarıklıklara yol açabildiğini ancak Covid-19’un böylesine çeşitli sorunlara sebep olmasının kendilerini şaşırttığını belirtti.