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Tüm ağrı duyusunun oluştuğu ve yorumlandığı yapı olan beynin aslında ağrısız bir organ olduğunu aktaran Prof. Dr. Sümer, “Baş ağrısı, vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilecek ağrılar gibi altta yatan bir hastalığın belirtisi olabileceği gibi, gerilim tipi baş ağrısı ya da migren örneklerindeki gibi sadece baş ağrısı ile seyreden bir rahatsızlık da olabilir.

